Стало известно место прощания с художником Алесем Родиным 20.12.2022, 13:19

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АЛЕСЬ РОДИН

Прощальная церемония состоится 21 декабря.

Стало известно место и время прощания с художником Алесем Родиным.

Напомним, легендарного белоруса не стало 19 декабря.

Прощальная церемония состоится 21 декабря (среда) в Минске, в ритуальном зале №1 на улице Ольшевского 12. Время — 14.00-14.45.

Алесь Родин родился 15 мая 1947 в Барановичах. Культовая фигура старшего поколения белорусских художников-нонконформистов. Живописец и график, перформер.

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