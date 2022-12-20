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Стало известно место прощания с художником Алесем Родиным

  • 20.12.2022, 13:19
  • 1,870
Стало известно место прощания с художником Алесем Родиным
АЛЕСЬ РОДИН

Прощальная церемония состоится 21 декабря.

Стало известно место и время прощания с художником Алесем Родиным.

Напомним, легендарного белоруса не стало 19 декабря.

Прощальная церемония состоится 21 декабря (среда) в Минске, в ритуальном зале №1 на улице Ольшевского 12. Время — 14.00-14.45.

Алесь Родин родился 15 мая 1947 в Барановичах. Культовая фигура старшего поколения белорусских художников-нонконформистов. Живописец и график, перформер.

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