Гайдай: Украинским военным осталось несколько километров до Кременной
- 20.12.2022, 13:33
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ВСУ вытесняют оккупантов со своей земли.
Украинским военным осталось несколько километров, чтобы продвинуться к Кременной в Луганской области. Об этом заявил глава Луганской ОВА Сергей Гайдай.
- До Кременной нам осталось несколько километров, но продвижение идет медленно из-за плотной заминированности территории, - написал он.
Кроме того, Гайдай отметил, что украинским бойцам удалось стабилизировать ситуацию в Белогоровке. Они уверенно удерживают там позиции.