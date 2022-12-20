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Борисовчанин снялся в рекламе «World of Tanks» с Миллой Йовович и Арнольдом Шварцнеггером

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  • 20.12.2022, 13:38
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Борисовчанин снялся в рекламе «World of Tanks» с Миллой Йовович и Арнольдом Шварцнеггером

На съемку белорус попал через кастинг.

Трейлер «World of Tanks» с историей, где Арнольд Шварцнеггер и Милла Йовович готовятся взять на себя самую важную задачу: спасти праздники для Артура и его сына Майки, на YouTube уже посмотрели более 115 тысяч человек. Небольшую роль в нем исполнил уроженец Борисова Евгений Лыткин.

На проект борисовчанин попал через кастинг. Реклама, которая получилась в итоге, ему очень понравилась. Режиссёр Евгений Лыткин рассказал ex-press.by о съемках:

— Попал через кастинг. Это было круто. Из того, что могу рассказать, это мое исключительно положительное отношение к рекламе, которая вышла. Мне она очень понравилась.

Евгений Лыткин — режиссер, сценарист фильмов, клипов, рекламы. Снял короткометражки «РО и ДЖ», «Вцвет», «Школа», триллер «Запретная группа».

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