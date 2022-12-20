После визита Путина в Минск российский рубль упал до семимесячного минимума 3 20.12.2022, 13:52

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Снизились также и фондовые индексы РФ.

Российский рубль в понедельник упал до более чем семимесячного минимума на фоне опасений, что санкции в отношении российской нефти ударят по экспортным доходам страны, пишет Reuters.

«Падение в понедельник произошло после того, как президент России Путин посетил Беларусь, усиливая опасения, что он намерен оказывать давление на Беларусь и заставить ее присоединиться к новому наземному наступлению и открыть еще один фронт против Украины», – пишет агентство.

К 15:15 по Гринвичу рубль подешевел на 4,3% по отношению к доллару – до 67,41, ранее достигнув 68,4800, самой низкой отметки с 11 мая.

Российская валюта также потеряла 3,8% по отношению к евро, торгуясь на уровне 71,71, что также является более чем семимесячным минимумом. Она потеряла 3,9% по отношению к юаню, снизившись до 9,64, достигнув самого слабого уровня с начала июля.

Рубль свалился практически на 10% в декабре. Это ослабление связано с опасениями, что нефтяное эмбарго и ограничение цен сократят доходы России от экспорта нефти, увеличивая дефицит бюджета, поскольку импорт постепенно восстанавливается, считают аналитики.

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