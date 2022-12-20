Политзаключенного из Пинска приговорили к «домашней химии» во второй раз 20.12.2022, 14:03

35-летнего Дениса Стасевича судили за «оскорбление представителя власти».

В суде Пинского района и Пинска 5 декабря за «оскорбление представителя власти» (ст. 369 Уголовного кодекса) был осужден 35-летний местный житель Денис Стасевич. Это второй приговор, который вынесли по этой статье Денису, сообщают правозащитники.

Дело рассматривала судья Евгения Мельник.

Первый приговор Денису Стасевичу, которого обвиняли в «оскорблении представителя власти» по ст. 369 Уголовного кодекса, был вынесен 17 ноября 2021 года в этом же суде. «Потерпевшим» по делу был признан сотрудник ГАИ Игорь Вольнич. За комментарий в соцсети «Одноклассники», который он оставил 25 мая 2020 года в отношении сотрудника ГАИ, наступившего задержанному человеку коленом на голову, суд присудил мужчине два года «домашней химии» и 1000 рублей компенсации «морального вреда».

По материалам нового обвинения, имея умысел на «оскорбление» командующего силами специальных операций Вооруженных Сил Республики Беларусь Вадима Денисенко, с целью унижения его чести и достоинства, 17 февраля 2021 года в социальной сети «ВКонтакте» Стасевич разместил для публичного обозрения комментарий «с использованием ненормативной формы» речевого выражения, содержащий негативную и «оскорбительную по форме оценку личности» Денисенко, который является представителем власти.

С учетом неотбытого наказания суд постановил назначить Денису наказание в виде ограничения свободы без направления в исправительное учреждение открытого типа сроком на три года.

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