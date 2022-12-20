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Стало известно о состоянии Красного костела изнутри и о еще одном интересном факте

  • 20.12.2022, 14:18
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Стало известно о состоянии Красного костела изнутри и о еще одном интересном факте

Священникам удалось войти в здание.

Римско-католический приход святого Симеона и святой Елены в Минске сообщил о том, что 19 декабря состоялся осмотр закрытого Красного костела, пишет katolik.life.

Вместе с представителями «властей» в храм смогли войти Апостольский нунций архиепископ Анте Йозич, Митрополит Минско-Могилевский архиепископ Иосиф Станевский, администратор прихода ксендз Юрий Санько, настоятель прихода ксендз Владислав Завальнюк и еще несколько священников. Отмечается, что представителям Костельного комитета не разрешили участвовать в смотре.

Со ссылкой на тех священников, которых впустили в храм, сообщается, что в главном зале нет следов возгорания, во всем костеле, галерее и подвалах не чувствуется запаха дыма:

«В костеле тепло, горячие батареи - при этом во всех письмах, которые мы получали от государственных учреждений, нам сообщали, что отопления нет. Везде чисто и тепло с множеством живых вазонов. Костел чистый и красивый, пригоден для богослужений. По мнению очевидцев, нужен ремонт только самой сакристии, который можно выполнить в короткий срок. И приход готов сделать его за собственные средства. К большому сожалению, «Мінская спадчына» [государственный собственник здания] требует закрыть костел на ремонт, продолжительность которого даже не определена». Прихожан приглашают «молиться за всех, кто не позволяет верующим прославлять Бога в храме».

Также Костельный комитет сообщил об интересном факте, связанном с пожаром. Поскольку храм закрыт, в этом году скауты не доставляли сюда Вифлеемский огонь, но лампада с этим символом Рождества оставалась в костеле с прошлого года:

«Утром после трагедии 26 сентября, которая оставила нас без Божьего дома, мы были убеждены, что огонь погасили пожарные - ведь вся сакристия была в воде. Но представьте наше удивление, когда после всех пожарных мероприятий ксендз-настоятель увидел на комоде-алтарике у иконы Матери Божьей знакомый живой огонек! Он вынес свечу с ним из костела - в присутствии сотрудников Следственного комитета и нескольких прихожан».

Сейчас огонь из Вифлеема находится на алтаре в плебании и в окне здания, а в течение праздников Рождества Христова он будет гореть у саркофага Эдварда Войниловича.

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