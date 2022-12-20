WP рассказала, почему Украина побеждает на цифровом поле 20.12.2022, 14:20

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Боевой дух ВСУ совмещается с самым продвинутым из существующих программным обеспечением.

Два офицера украинской армии склонились над ноутбуком, за которым работал украинский техник, используя программное обеспечение от американской технологической компании Palantir. На экране – детализированные карты поля битвы близ Бахмута, дополненные другими данными разведки. Большинство из них собрано коммерческими спутниками.

Если присмотреться поближе, то можно увидеть окопы на бахмутском участке фронта, где украинские и российские силы ведут самые кровавые бои в нескольких сотнях метров друг от друга. Достаточно щелкнуть мышкой, чтобы на экране появились термальные изображения огня артиллерии Украины и России. Еще один клик, и можно посмотреть на российские танки со знаком Z. Их сфотографировал украинский шпион на месте через забор. Будь это настоящий оперативный центр, а не демонстрация для журналистов, украинские офицеры использовали бы эту программу, чтобы выбрать ракету, артиллерийскую установку или беспилотник для удара по российским позициям на экране. Тогда беспилотники разведки подтвердили бы удар, а оценка нанесенного ущерба поступила бы в систему.

Как пишет в статье для Washington Post, которую приводит «Зеркало недели. Украина», американский журналист и писатель Дэвид Игнатиус, война в Украине включает в себя тайную цифровую кампанию, о которой подробно не сообщают. И это «большая причина, почему Давид бьет Голиафа». Украинская армия смешивает свою смелость и боевой дух с самым продвинутым из существующих программным обеспечением для управления боями и разведи.

«Упорство, воля и применение новейших технологий дает украинцам решающее преимущество. Мы видим, какими будут войны и победа в них в течение следующих лет», – сказал Игнатиусу глава Объединенного комитета начальников штабов США Марк Милли.

Журналист соглашается с американским генералом, что технологии, используемые на поле битвы в Украине, будут иметь трансформационный эффект.

«И для меня итог таков: благодаря тому, что эти системы помогают смелым украинским войскам, россияне, вероятно, не могут победить в этой войне», – пишет Игнатиус.

«Сила передовых алгоритмических систем ведения войны сейчас настолько велика, что это можно сравнить с применением тактического ядерного оружия против врага, у которого ничего подобного нет. Общественность склонна недооценивать это. Наши враги уже этого не делают», – объяснил исполнительный директор компании Palantir Алекс Карп.

Новое сдерживание

Игнатиус пишет, что встретился с командой Palantir в киевском офисе компании, на что Карп дал свое согласие. Специалисты американского разработчика программного обеспечения согласились показать журналисту, как некоторые из их технологических продуктов работают вблизи линии огня. Результатом стал подробный взгляд на то, что «может стать революцией в методах ведения войны, согласно которым программное обеспечение позволит союзникам США использовать вездесущие сенсоры, которые невозможно остановить и окружающие каждое потенциальное поле битвы, чтобы создать по-настоящему смертельную «убийственную цепь»».

Компания Palantir начала свою деятельность с сотрудничества с ЦРУ в разработке контртеррористических инструментов. И у нее достаточно много критиков. Отчасти это связано с тем, что ее крупнейшим спонсором изначально был Питер Тиль, успешный инвестор в технологической сфере, который также является ярым поклонником Дональда Трампа и других республиканцев из лагеря «Сделаем Америку снова большой». Исполнительный директор Palantir Алекс Карп, напротив, поддерживал многих кандидатов-демократов.

Критики утверждают, что правительственные агентства злоупотребляли разработками Palantir, нарушая конфиденциальность людей или преследуя сомнительные цели. К примеру, издание Washington Post в 2019 году писало, что Миграционная и таможенная правоохранительная служба США использовала программное обеспечение компании для отслеживания незарегистрированных иммигрантов. Это привело к тому, что часть сотрудников компании стали протестовать. Активисты в технологическом сообществе подозревают, что у Palantir сложились слишком тесные связи с правительством США. И компания «видит слишком много» с помощью своих инструментов.

«Крик Кремниевой долины на нас, сохраняющийся уже более десятилетия, не сделал мир более безопасным. Мы строим программное обеспечение, которое делает Америку и ее союзников сильнее. И мы гордимся этим», – ответил на критику Карп.

Игнатиус пишет, что Украина изменила политический ландшафт в Кремниевой долине. Для Карпа и многих других исполнительных директоров технологических компаний это «хорошая война», которая позволила им использовать свои разработки агрессивно.

«Такое партнерство между государственным и частным секторами – один из ключей к успеху Украины. Но это размывает другие важные вопросы. Насколько зависимыми могут стать страны от предпринимателей, чьи политические взгляды могут измениться? Мы можем аплодировать использованию этих инструментов в «хороших» войнах, но что произойдет, когда начнутся плохие? И что будет, если частные инструменты будут применены против правительств, которые помогли их создать? Мы будем иметь дело с этими вопросами о технологиях и войнах до конца этого века», - пишет Игнатиус.

Однако он добавляет, что неделя его исследования разработок Palantir и других компаний привела его к выводу, что быстрый результат всех этих инструментов – это сдерживание агрессоров. И не только в Украине. Ввиду революционных технологий, враги будут иметь дело с более сложными вызовами, атакуя, например, Тайвань, чем они могли рассчитывать. Сигнал для Китая на цифровом поле битвы говорит: «Подумай дважды».

Большое поле битвы данных

«Убийственная цепь», которую Игнатиус видел в Киеве, массово тиражируется среди партнеров Украины в НАТО на их командных пунктах. Система построена вокруг той же платформы от Palantir, которую журналисту показали в Киеве и которая позволяет США и союзникам обмениваться информацией из разных источников: от коммерческих спутников до самых тайных инструментов западной разведки. Это, как говорит Карп, «алгоритмическая война». Используя цифровую модель поля битвы, командиры могут видеть сквозь туман войны. Используя искусственный интеллект для анализа данных из сенсоров, советники НАТО за пределами Украины могут быстро ответить на критические вопросы боя. В частности, где расположены силы союзников, а где вражеские. Какое оружие было бы наиболее эффективно использовать против позиций врага. Затем они могут передать ценную информацию о местонахождении вражеских сил украинским командирам на местах. А после того, как будут приняты меры, они могут оценить, были ли их разведывательные данные точными. Тогда система обновляется.

«Этот двигатель войны работает на данных. И система постоянно обновляется. После каждого кинетического удара оценки нанесенного боевого ущерба возвращаются обратно в цифровую сеть, чтобы усилить предсказуемость моделей. Это не автоматизированное поле сражения. Система, которую я видел в Киеве, использует ограниченный спектр детекторов и инструментов искусственного интеллекта, некоторые из которых разработаны в Украине. Отчасти это связано с ограничениями засекреченности. Большая система внешне может безопасно обрабатывать полностью тайные данные с учетом киберзащиты и ограничения доступа, а затем возвращать данные о расположении врага Украине, чтобы она могла действовать», – пишет американский журналист.

В этом контексте он напоминает об украинском успехе в возвращении Херсона. Украинская сторона точно знала, куда движутся российские силы, и могла наносить точные удары с большого расстояния. Это было возможно потому, что у украинских военных были даны разведки о местонахождении врага, обработанные НАТО за пределами Украины, а затем отправлены командирам на местах. Вооруженные этой информацией украинские военные могли проводить наступление, двигаясь, поддерживая связь и быстро подстраиваясь к российским оборонным маневрам и контратакам.

«И когда украинские силы наносили удар по российским командным центрам или складам с боеприпасами, можно почти наверняка сказать, что они получили данные о расположении врага именно таким образом». Министр цифровой трансформации Украины Михаил Федоров сказал мне, что эта электронная убийственная цепь была «особенно полезна» при освобождении Херсона, Изюма, Харьковской и Киевской областей», - пишет Игнатиус.

Он добавляет, что революционность системы еще и в том, что она объединяет в одно целое данные от коммерческих поставщиков. С помощью инструмента под названием MetaConstellation, который разработала компания Palantir, Украина и ее союзники могут видеть, какие коммерческие данные доступны в конкретной части поля боя. Доступные данные включают в себя широкий спектр информации: от традиционных оптических картинок до радаров, способных видеть через облака, и термальных снимков, обнаруживающих артиллерийский или ракетный огонь. В случае Херсона Palantir оценил, что около 40 коммерческих спутников будут проходить над ним в течение 24 часов. Обычно компания использует данные от менее десятка операторов спутников. Но в целом разработка компании может составить картинку, собрав данные с 306 коммерческих спутников с точностью до 3,3 метра. Солдаты на местах могут использовать планшеты для получения данных, если они им нужны. Британский чиновник сказал Игнатиусу, что западные военные и разведывательные службы работают тесно с украинскими коллегами, чтобы обеспечить такой обмен информацией.

Последняя и критически важная составляющая системы – это быстрая интернет-связь, которую обеспечивают 2500 спутников компании Starlink Илона Маска. Это позволяет украинским солдатам быстро загружать и скачивать разведывательные данные и информацию о расположении целей. Игнатиус пишет, что в такой цифровой войне у Украины есть преимущество. Россияне пытались создать свои инструменты для электронного поля боя, но эти усилия не были успешными.

«Они, например, надеялись использовать данные коммерческих спутников и транслировать видео с дешевых китайских беспилотников. Но столкнулись с трудностями координирования и обмена данными между подразделениями. Кроме того россиянам не хватает возможностей соединения через Starlink», – объясняет Игнатиус.

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