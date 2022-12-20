Амстердам заплатит тем, кто устроится на работу 7 20.12.2022, 14:36

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Мэрия Амстердама собирается ввести выплату для неработающих горожан, которые найдут постоянную работу.

Таким образом в мэрии надеются стимулировать безработных найти себя на рынке труда и отказаться от социальных выплат по безработице, пишет «Европульс».

Эксперимент стартует в середине следующего года. Тогда же станет известна сумма нового пособия.

Число амстердамцев, пользующихся социальной помощью, с начала 2019 года сократилось с 40 до 35 тысяч (население Амстердама — почти 822 тысячи человек). Однако власти хотят, чтобы безработных стало еще меньше.

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