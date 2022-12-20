Разлом в Z-среде 6 Иван Яковина

20.12.2022, 14:40

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Игорь Гиркин (Стрелков)

Почему Гиркин идет в политику.

Военный преступник и бывший главарь «ДНР» Игорь Гиркин (Стрелков) официально объявил о начале политической деятельности: будет создавать новый проект — «третью силу» (не либеральную, но антипутинскую) под условным названием «Клуб рассерженных патриотов».

Это проявление ровно того процесса, начало которого ожидалось после серии крупных неудач российской армии.

Путин, оперевшись на тип легитимности «военного лидера», из-за поражений стал ее стремительно терять, она сейчас зримо сжимается.

Но природа не терпит пустоты.

Соответственно, появление конкурирующих проектов в этой сфере. Гиркин выходит на политическую арену, безжалостно критикует бледное, невнятное выступление текущего вождя и предлагает уже себя в качестве опытного и решительного военного лидера, который знает рецепт успеха (это массовые расстрелы, кстати), и не испугается пустить его в ход.

Перед Путиным эти новости ставят дилемму: немедленно пустить конкурента в расход, рискнув оттолкнуть от себя широкие массы «патриотической общественности», или же разрешить Гиркину попастись на одной с собой поляне, рискуя взрастить себе опасного конкурента с экстремально опасными идеями.

Думаю, Путин выберет первое, и Гиркина скоро арестуют.

Это будет совсем неплохо, поскольку приведет к острому кризису легитимности в России и к жесткому расколу в рядах нынешних лоялистов.

Самая активная, сплоченная и «заряженная» их часть неминуемо уйдет в оппозицию режиму. Учитывая то обстоятельство, что у этой публики на руках сейчас десятки тысяч стволов, далее могут начаться абсолютно непредсказуемые процессы.

Но как бы то ни было, начало жестокому разлому в Z-среде официально положено.

Иван Яковина, «Новое время»

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