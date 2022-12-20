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В Гомеле из-за гололеда собрался «паровозик» из четырех машин

  • 20.12.2022, 14:42
  • 1,896
В Гомеле из-за гололеда собрался «паровозик» из четырех машин

Это уже третья крупная авария за первую половину дня.

В Гомеле собрался «паровозик» из четырех машин. Авария произошла на перекрестке Красноармейской и Киселева.

Как сообщил телеграм-каналу «Сильные Новости» подписчик, это уже третий «паровозик» за первую половину дня.

«Перекресток ул. Красноармейской и Киселева. Очень скользко. Повреждения небольшие, но все же», – написали в редакцию.

Напомним, сегодня в Беларуси объявлен оранжевый уровень опасности. Из-за гололеда водителям и пешеходам стоит быть аккуратными на дорогах.

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