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В Белгородской области заявили о новых обстрелах

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  • 20.12.2022, 15:05
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В Белгородской области заявили о новых обстрелах

В области пропал свет и вода.

В городе Шебекино Белгородской области РФ местные власти заявили об обстреле, а россияне жалуются на отсутствие света и воды.

Как сообщил губернатор области Владислав Гладков, Шебекино «обстреливают», а виноваты в этом якобы ВСУ.

- По предварительным данным, есть один пострадавший – мужчина с переломами костей предплечья. В состоянии средней степени тяжести доставлен в районную больницу. В результате обстрела нарушено электроснабжение. Без света остается одна треть жителей города. Также есть попадания снарядов в складские помещения на территории промзоны, - заявил Гладков.

В соцсетях публикуют видео с Шебекино. На кадрах видно, что над городом стоит столб дыма. В Генштабе ВСУ «бавовну» под Белгородом не комментируют.

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