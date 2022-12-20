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Воздушные силы Украины сбили два вертолета россиян: появились подробности

  • 20.12.2022, 15:34
  • 2,770
Воздушные силы Украины сбили два вертолета россиян: появились подробности

Произошло это в Донецкой области.

В понедельник,19 декабря, украинские военные сбили два российских вертолета. Произошло это в Донецкой области. Об этом сообщают Воздушные силы ВСУ.

- Установлен тип вертолетов, сбитых 19 декабря подразделениями зенитных ракетных войск Воздушных Сил Вооруженных Сил Украины. Это два военно-транспортных вертолета Ми-8 российских оккупационных войск, - говорится в сообщении.

Известно, что оба вертолета украинские зенитчики приземлили около 12.30 в Донецкой области 19 декабря.

Как сообщалось, за прошедшие сутки 19 декабря, ВСУ уничтожили 430 оккупантов и сбили 2 вертолета. Всего с 24 февраля удалось ликвидировать 99 230 российских солдат.

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