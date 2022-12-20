МИД Украины о встрече Путина и Лукашенко: Мы уже научены

МИД Украины о встрече Путина и Лукашенко: Мы уже научены1
- 20.12.2022, 15:49
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В ближайшее время состоится еще одна встреча диктаторов.
Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба отреагировал на встречу Путина и Лукашенко в Минске.
Глава украинской дипломатии заявил, что критические решения на этой встрече не принимались.
— Встреча Путина и Лукашенко — это очередной танец в их исполнении. По той информации, которой мы обладаем сейчас, на этой встрече не было принято каких-то критических решений. Они продолжают обсуждать… точнее, Путин продолжает склонять Лукашенко к максимальному содействию российским вооруженным силам. По сути мы можем говорить, что ряд объектов военной инфраструктуры Беларуси и определенная часть ее военной инфраструктуры в целом находятся под контролем РФ, и белорусские военные фактически отстранены от влияния на эти процессы. Но ничего драматического на этой встрече не произошло, — сказал Кулеба.
Глава украинской дипломатии заявил, что в скором времени планируется еще одна встреча Путина и Лукашенко.
— Что бы ни происходило, мы уже научены, мы уже битые, и имеем жизненный опыт, поэтому мы готовы к любым сценариям. О чем бы там они между собой ни договаривались, Украина к этому готова, — заявил Кулеба.
Напомним, 24 февраля российские войска атаковали северные области Украины с территории Беларуси. Как писал сайт Charter97.org, высшее украинское руководство заявляло, что накануне нападения белорусский министр обороны Хренин «дав слово офицера», уверял, что наступления с территории Беларуси не будет.