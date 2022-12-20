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На Луганщине ВСУ минометным огнем помешали оккупантам закрепиться в одном из сел

  • 20.12.2022, 16:07
На Луганщине ВСУ минометным огнем помешали оккупантам закрепиться в одном из сел

Под свист мин россияне убежали в промзону.

В Луганской области украинские пограничники с помощью БПЛА обнаружили перемещение российских войск возле одного из временно оккупированных сел и ударили по ним минометами.

Об этом сообщили в ГПСУ.

Отмечается, что российская пехота попыталась закрепиться в населенном пункте, но бойцы Госпогранслужбы не позволили им это сделать. Оккупанты «под свист мин» убежали в промзону. Около семи оккупантов, по данным ГПСУ, спрятались в одном из складских помещений, по которому ударил минометный расчет Сил Обороны Украины.

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