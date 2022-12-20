Путин никому не нужен 1 Виталий Портников

20.12.2022, 16:15

2,696

Виталий Портников

Неожиданности поджидают диктатора даже в бывших советских республиках.

Визит российского президента Владимира Путина в Минск наблюдатели оценивали прежде всего с точки зрения возможности втягивания белорусской армии в войну против Украины. Но у этой поездки есть и друг аспект: российскому президенту просто нужно куда-то ездить, чтобы демонстрировать самому себе и другим, что он глава могущественного государства.

Исключительно в страны постсоветского пространства. Самарканд, Ереван, Бишкек. Теперь Минск. Путин имел все протокольные возможности посетить саммит «двадцатки» в Индонезии, но не полетел на Бали. Очевидно, не захотел, чтобы лидеры стран цивилизованного мира поворачивались спиной к «главе могущественного государства».

Но даже на саммитах, которые проводятся в бывших советских республиках, Путина теперь поджидают неожиданности. На саммите Шанхайской организации сотрудничества Путину пришлось смириться с тем, что главный герой встречи и лидер организации - председатель КНР Си Цзиньпин, а вовсе не президент России. На саммите «Россия - Центральная Азия» президент Таджикистана Эмомали Рахмон публично требовал от Путина уважения к последним союзникам - и это при том, что Путин даже слова такого не знает. На саммите ОДКБ премьер Армении Никола Пашинян отказался подписывать итоговый документ.

Осталась Беларусь. Тут Путин точно знал, что публичных сюрпризов не будет. Впрочем, и тут он просчитался. Александр Лукашенко под телевизионные камеры назвал российского правителя самым токсичным человеком на земле. Конечно, белорусский диктатор просто хотел показать, что ему наплевать на мнение Запада. Но выражение лица Путина красноречиво напомнило, что российский президент не приемлет таких шуток.

Виталий Портников, «Еспресо»

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».