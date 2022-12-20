В Минске почти 1,5 года не регистрируют ИП по «техническим причинам» 20.12.2022, 16:17

При этом в регионах регистрация предпринимателей не останавливалась.

В Минске уже больше 16 месяцев невозможно зарегистрироваться в качестве индивидуального предпринимателя, в том числе через веб-портал ЕГР.

С 17 августа 2021 года «по техническим причинам» в Минске перестали регистрировать новые ИП. Это невозможно сделать до сих пор — ни лично, ни через портал ЕГР, сообщили в Мингорисполкоме журналистам zerkalo.io, которые позвонили туда как физическое лицо. На вопрос, продолжит ли действовать это правило и в новом году, сотрудница ответить не смогла, но предупредила, что в случае любых изменений информация появится на странице управления регистрации и лицензирования главного управления юстиции Мингорисполкома.

То есть в белорусской столице вот уже почти полтора года не могут справиться с некими «техническими причинами», которые не позволяют зарегистрироваться в качестве индивидуального предпринимателя.

При этом в регионах регистрация ИП не останавливалась. Чтобы оформить легальный статус предпринимателя, жители столицы вынуждены делать это в другой местности.

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