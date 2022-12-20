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Как Силы обороны Украины борются с россиянами в направлении Кинбурнской косы

  • 20.12.2022, 16:23
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Как Силы обороны Украины борются с россиянами в направлении Кинбурнской косы

Ситуация на юге Украины остается сложной.

Ситуация на юге Украины остается сложной, но ее контролируют украинские Силы обороны. Продолжается напряжение на морском фронте, рассказала руководитель Объединенного координационного пресс-центра Сил обороны юга Украины Наталья Гуменюк.

По ее словам, в направлении Кинбурнской косы продолжается противостояние, контрбатарейная борьба.

- Мы продолжаем выполнять огневые задачи по позициям врага, они продолжают там собираться в новых для себя точках, но для нас все эти точки известны, мы продолжаем их накрывать. Хотя они имеют туда подступы с суши и это продолжает их подпитывать, но мы знаем свою работу и обязательно доведем ее до логического конца, - сказала она.

Гуменюк подчеркнула, что ситуация на южной части фронта достаточно сложная, но стабильно контролируется Силами обороны.

- Критической активизации (врага — прим.) не замечено, хотя террористы продолжают свою грязную работу обстреливают Никопольский район, мирное население, которое виновато в том, что находится напротив Запорожской АЭС. Также страдает правобережье, потому что продолжаются обстрелы деоккупированной Херсонской области, и там ситуация сложная, - заявила она.

Гуменюк отметила, что обстрелами Никопольского района с территории Запорожской АЭС оккупанты пытаются вызвать огонь со стороны ВСУ.

- Мы держимся крепко, даем отпор, но он специфический, мы должны делать так свою работу, чтобы не задеть объект критической инфраструктуры, потому что Украина придерживается норм международного гуманитарного права и законов ведения войны, - сказала она.

Напомним, Кинбурнская коса - песчаная коса, расположенная на северо-западе Кинбурнского полуострова между Черным морем и Днепровско-Бугским лиманом, это единственная территория Николаевской области, которая пока находится под контролем россиян.

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