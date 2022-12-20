Как Силы обороны Украины борются с россиянами в направлении Кинбурнской косы 20.12.2022, 16:23

1,018

Ситуация на юге Украины остается сложной.

Ситуация на юге Украины остается сложной, но ее контролируют украинские Силы обороны. Продолжается напряжение на морском фронте, рассказала руководитель Объединенного координационного пресс-центра Сил обороны юга Украины Наталья Гуменюк.

По ее словам, в направлении Кинбурнской косы продолжается противостояние, контрбатарейная борьба.

- Мы продолжаем выполнять огневые задачи по позициям врага, они продолжают там собираться в новых для себя точках, но для нас все эти точки известны, мы продолжаем их накрывать. Хотя они имеют туда подступы с суши и это продолжает их подпитывать, но мы знаем свою работу и обязательно доведем ее до логического конца, - сказала она.

Гуменюк подчеркнула, что ситуация на южной части фронта достаточно сложная, но стабильно контролируется Силами обороны.

- Критической активизации (врага — прим.) не замечено, хотя террористы продолжают свою грязную работу обстреливают Никопольский район, мирное население, которое виновато в том, что находится напротив Запорожской АЭС. Также страдает правобережье, потому что продолжаются обстрелы деоккупированной Херсонской области, и там ситуация сложная, - заявила она.

Гуменюк отметила, что обстрелами Никопольского района с территории Запорожской АЭС оккупанты пытаются вызвать огонь со стороны ВСУ.

- Мы держимся крепко, даем отпор, но он специфический, мы должны делать так свою работу, чтобы не задеть объект критической инфраструктуры, потому что Украина придерживается норм международного гуманитарного права и законов ведения войны, - сказала она.

Напомним, Кинбурнская коса - песчаная коса, расположенная на северо-западе Кинбурнского полуострова между Черным морем и Днепровско-Бугским лиманом, это единственная территория Николаевской области, которая пока находится под контролем россиян.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».