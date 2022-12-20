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Алексей Резников: Кремль мечтает втянуть белорусских солдат в военные действия

  • 20.12.2022, 16:32
Алексей Резников: Кремль мечтает втянуть белорусских солдат в военные действия

Территория Беларуси может быть использована как направление удара.

Риск нового масштабного вторжения россиян со стороны Беларуси существует. Но возникает вопрос, готов ли Минск привлечь свои войска для этого наступления, о чем так мечтают в Кремле.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление главы Минобороны Алексея Резникова в эфире телемарафона.

«Риск (вторжение из Беларуси - ред.) всегда существует, когда у тебя недружественный сосед. К сожалению, Беларусь разрешает бомбить, атаковать Украину со своей территории. Иранские дроны и самолеты с крылатыми ракетами, они используют с белорусских аэродромов. Они это сделали в феврале этого года и начали наступление, в том числе именно с РБ на Киев через Чернобыль. Поэтому этот риск, конечно, остается», - отметил Резников.

Впрочем, если брать зимний период - с января по апрель, в этом коридоре, то, по словам Резникова, в Минобороны оценивают в первую очередь готовность россиян через свой мобилизационный резерв создать потенциальную ударную группировку.

«То, что в этом будут вовлечены именно белорусские силы - это уже второй вопрос. Территория Беларуси может быть использована как направление удара, если россияне сформируют там группировку. По состоянию на сегодняшний день такой ударной группировки не сформировано», - акцентирует Резников.

Министр обращает внимание, для создания оккупантами новой ударной группировки, им «нужно время и мы это увидим».

«Будут ли использоваться белорусы как солдаты? Это мечта Кремля, я в этом убежден, поэтому и был этот визит (Путина к Лукашенко - ред.). Но готово ли белорусское руководство их использовать? Понимая, что уровень антиукраинской пропаганды в РБ намного ниже, чем в России», - подчеркнул Резников.

По его словам, у обычных белорусов нет внутреннего как такого «призвания» воевать с украинцами.

«Конечно, они военные, они выполнят приказ, но что будет дальше после пересечения украинской границы - для них однозначности нет. Поэтому, я считаю, что это не в интересах руководства Беларуси потерять свой военный потенциал. Поэтому надеемся, что они все же будут продолжать держать этот баланс. Риски есть, конечно, должны оценивать серьезно, поэтому мы готовы», - подытожил Резников.

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