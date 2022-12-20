Алексей Резников: Кремль мечтает втянуть белорусских солдат в военные действия 20.12.2022, 16:32

Территория Беларуси может быть использована как направление удара.

Риск нового масштабного вторжения россиян со стороны Беларуси существует. Но возникает вопрос, готов ли Минск привлечь свои войска для этого наступления, о чем так мечтают в Кремле.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление главы Минобороны Алексея Резникова в эфире телемарафона.

«Риск (вторжение из Беларуси - ред.) всегда существует, когда у тебя недружественный сосед. К сожалению, Беларусь разрешает бомбить, атаковать Украину со своей территории. Иранские дроны и самолеты с крылатыми ракетами, они используют с белорусских аэродромов. Они это сделали в феврале этого года и начали наступление, в том числе именно с РБ на Киев через Чернобыль. Поэтому этот риск, конечно, остается», - отметил Резников.

Впрочем, если брать зимний период - с января по апрель, в этом коридоре, то, по словам Резникова, в Минобороны оценивают в первую очередь готовность россиян через свой мобилизационный резерв создать потенциальную ударную группировку.

«То, что в этом будут вовлечены именно белорусские силы - это уже второй вопрос. Территория Беларуси может быть использована как направление удара, если россияне сформируют там группировку. По состоянию на сегодняшний день такой ударной группировки не сформировано», - акцентирует Резников.

Министр обращает внимание, для создания оккупантами новой ударной группировки, им «нужно время и мы это увидим».

«Будут ли использоваться белорусы как солдаты? Это мечта Кремля, я в этом убежден, поэтому и был этот визит (Путина к Лукашенко - ред.). Но готово ли белорусское руководство их использовать? Понимая, что уровень антиукраинской пропаганды в РБ намного ниже, чем в России», - подчеркнул Резников.

По его словам, у обычных белорусов нет внутреннего как такого «призвания» воевать с украинцами.

«Конечно, они военные, они выполнят приказ, но что будет дальше после пересечения украинской границы - для них однозначности нет. Поэтому, я считаю, что это не в интересах руководства Беларуси потерять свой военный потенциал. Поэтому надеемся, что они все же будут продолжать держать этот баланс. Риски есть, конечно, должны оценивать серьезно, поэтому мы готовы», - подытожил Резников.

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