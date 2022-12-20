Курсы доллара и евро резко подскочили 1 20.12.2022, 16:50

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Что происходит на валютном рынке и какой прогноз на ближайшее время.

Доллар дорожает на протяжении семи последних торгов подряд на Белорусской валютно-фондовой биржи. Курс евро растет последние трое торгов. При этом российский рубль падает. «Зеркало» рассказывает, что происходит на валютном рынке. Если коротко: курс белорусского рубля сейчас заметно зависит от российского. Последний — падает по отношению к доллару и евро и тянет за собой нашу нацвалюту. Сколько это может продлиться, зависит от нескольких факторов, причем от внешних.

Почему белорусский рубль вслед за российским сдает позиции к доллару и евро

В начале этой недели финансовый аналитик Михаил Грачев прогнозировал, что курс российского рубля продолжит снижаться на московских торгах к доллару и евро, а следом за ним будет также падать по отношению к этим валютам и белорусский рубль. Собственно такая ситуация на валютном рынке двух стран и складывается, как прогнозировал аналитик.

Сейчас в Беларуси действует режим плавающего валютного курса, то есть Нацбанк не устанавливает коридоры для тех же доллара и евро. При этом регулятор может поддерживать курс белорусского рубля через денежные вливания в экономику, в том числе через включение печатного станка.

Один из факторов, которые влияют на курс белорусского рубля, — ситуация с российским рублем. Дело в том, что Россия — основной торговый партнер Беларуси. А в последнее время можно говорить об увеличении взаимосвязи белорусской и российской экономик и усилении зависимости первой от второй, отмечала ранее старший научный сотрудник BEROC (Киев) Анастасия Лузгина. Это происходит прежде всего за счет роста операций с российскими рублями во внешней торговле и соответственно на внутреннем валютном рынке.

На этом фоне с 12 декабря в корзине иностранных валют доля российского рубля выросла до 60%, а евро из нее исключили.

Какой прогноз по российскому рублю (а следом — и по белорусскому)

— За две декады декабря евро укрепился к белорусскому рублю на 13%, доллар — на 9%. А вот российский рубль сдал свои курсовые позиции на 3% к нацвалюте Беларуси, — отмечают эксперты проекта «Кошт урада». — Курсы белорусского рубля сейчас зависят главным образом от внешних факторов, главными из которых являются динамика валют на российском рынке и состояние внешнеэкономической деятельностью с нашим восточным соседом.

Аналитики обращают внимание на то на причины ослабления в России ее нацвалюты.

«Это является следствием увеличения импорта, в том числе параллельного, и сокращения экспортных потоков в России за последние недели. Но нельзя исключать и реакции рынка на введение новых пакетов санкций и потолка цен на нефть. Однако в конце декабря и январе, российский рубль имеет шансы несколько отыграть свои позиции. Экспортеры будут готовиться к очередному периоду уплаты налогов и акцизов в российский бюджет, что увеличит спрос на российскую валюту. Закономерно, что аналогичные тенденции могут отразиться и на белорусском валютном рынке», — считают эксперты «Кошт урада».

По их прогнозу, в среднесрочной перспективе курсы российского рубля к основным зарубежным валютам будут, с одной стороны, традиционно зависеть от цен на энергоносители, которые Россия поставляет на внешние рынки.

«Пусть ограничено, с чудовищными скидками, но продолжает поставлять, получая существенные средства в валюте из-за высоких цен на сырье. С другой стороны, на курс будет давить дефицит российского бюджета, который строился из более оптимистичных предположений о состоянии экономики. Ослабление российского рубля может быть подспорьем для сокращения дефицита бюджета. При таком развитии событий следом за российским может существенно ослабнуть и белорусский рубль. В противном случае укрепление белорусского рубля относительно российского уменьшает конкурентоспособность белорусских товаров на российском рынке», — отмечают эксперты «Кошт урада».

Директор исследовательской компании InComeIn Ирина Юзвак также называет среди причин, по которым падает российский рубль по отношению к доллару и евро, снижение экспорта российской нефти из-за введение потолка по ценам и эмбарго на нее.

«Настал момент, когда ручное госуправление рынками капитала и отсутствие бюджетного правила (ограничения на рост госбюджета для снижения зависимости от цен на сырье на мировом рынке. — Прим. ред.) вернули прямую зависимость стоимости нефти и российского рубля. Соответственно, нефть падает — падает и рубль. Так что за этим маячком можно следить. Нефть по 45 долларов — это 80 российских рублей за доллар (сейчас — на уровне 68 рублей за доллар. — Прим. ред.), — отмечает Ирина Юзвак.

Что касается прогноза по курсу российского рубля, Ирина Юзвак уточняет:

— Сейчас начался налоговый период, который, как правило, поддерживает российский рубль. В конце декабря и в начале января экспортеры будут выплачивать дивиденды и налоги на общую сумму 1,8 трлн российских рублей, что весьма много. Поэтому экспортеры, скорее всего, увеличат предложение валюты, что позволит рублю стабилизироваться в диапазоне 64−65 российского рубля, — считает Ирина Юзвак. — Под давлением находятся и белорусских рубль, и тенге, как наиболее зависимые от траектории российского рубля.

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