Пьянство, халатность командиров, бытовые конфликты: от чего умирают российские военные 20.12.2022, 16:46

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Названы причины небоевых потерь в армии РФ.

Российские военные во время войны против Украины погибают не только в боях с ВСУ, они несут и небоевые потери. Причин этому может быть достаточно много, например, «дружеский огонь». Об этом в своем новом материале пишет издание «Важные истории», добавляя, что очень трудно узнать реальное количество потерь РФ на этой войне, так как Минобороны РФ скрывает это.

Чаще всего оккупанты умирают от неосторожного обращения с оружием. Журналисты рассказывают, что в приговорах, полученных ими от гарнизонов, повторяется преимущественно такой сюжет: военный забыл поставить оружие на предохранитель и случайно или ради шутки выстрелил в сослуживца.

Другие причины – пьянство, халатность командиров, низкий уровень подготовки, неумение пользоваться военной техникой и бытовые конфликты.

«Употребление военнослужащими алкоголя во время службы - это главная причина происшествий в вооруженных силах, таких как травмы, конфликты, убийства, по крайней мере в мирное время на территории вне зоны боевых действий», - говорят военные эксперты из Conflict Intelligence Team.

Издание также рассказало историю контрактника Станислава Болкунова, убившего своего сослуживца, который сел на 10 лет. Сам он рассказывал другим военным, что «хотел снять напряжение и другого выхода, кроме как выстрелить, не нашел».

«На 10-й месяц войны доля российских потерь от friendly fire превысила общемировую условную норму», - подытожили эксперты издания.

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