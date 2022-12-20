Ученые нашли в долине реки Иордан самые древние волокна хлопка 20.12.2022, 16:58

Источник: picture-alliance

Их везли за тысячи километров.

Хлопковые волокна, вероятно, прибыли в Тель-Цаф из региона долины Инда, находящегося на территории современного Пакистана за тысячи километров, сообщает The Jerusalem Post (перевод - «Фокус»).

Древнейшие доказательства использования хлопчатобумажных волокон на древнем Ближнем Востоке и одни из самых древних в мире, датируемые почти 7000 лет назад, нашли во время археологических раскопок в Тель-Цафе к юго-востоку от Бейт-Шеана в долине реки Иордан. Вероятно, хлопчатобумажные волокна попали в Тель-Цаф из находящегося на территории современного Пакистана региона долины Инда в тысяче километров от него, и, вероятно, достигли большого села, которое существовало со времен халколита.

Хлопковые волокна, найденные в Тель-Цафе, предшествуют найденным до сих пор доказательствам на несколько сотен лет и, вероятно, прибыли в Тель-Цаф из региона долины Инда, нынешнего Пакистана, с расстояния в тысячи километров. По словам профессора Дэнни Розенберга из Института археологии им. Зинман при Хайфском университете, Тель-Цаф процветал в переходный период между небольшими сельскохозяйственными обществами и крупными городами страны.

- До сих пор мы знали, что жители этого участка имели торговые отношения с такими отдаленными регионами, как Египет, Ирак и Анатолия, а теперь круг торговли расширяется еще дальше — до долины Инда, где, вероятно, впервые одомашнили хлопок. Интересным в этом раннем доказательстве мы считаем, что эти хлопчатобумажные волокна, найденные вместе с волокнами шерсти и растительными волокнами, прибыли на место раскопок в составе тканей или одежды, т.е. текстиля.

Люди, вероятно, производили текстильные изделия уже десятки тысяч лет назад, используя определенные растения, такие как лен, для создания тканевых волокон. Однако поскольку ткани и многие другие органические материалы имеют тенденцию быстро разрушаться в условиях, отличных от сухих или неорганических, на значительной части достопримечательностей в средиземноморских климатических зонах их трудно найти.

Основные доказательства доходят до нас из поздних текстов и рисунков или инструментов, которые, очевидно, использовались для производства волокон и текстильных изделий.

Однако в последнее время исследователи начали использовать новые методы поиска органических находок, включая микроскопические и химические тесты, которые способны не только выявить следы растений, но и определить, сплетено ли это волокно намеренно, и что это было за растение, из которого оно.

- Отчасти проблема заключается в том, что этот тип доказательств почти никогда не искали на древних объектах, а зачастую даже не пытаются найти такого типа находки, — продолжил профессор Розенберг. Основная проблема в исследованиях ДНК и органических материалов, которые мы проводим в Тель-Цафе, состоит в том, чтобы предотвратить современное загрязнение образца. В случае с исследованием волокон и текстиля, задача состоит в том, чтобы нейтрализовать попадание современных волокон в образец, поскольку хлопчатобумажные волокна можно найти в большинстве предметов одежды сегодня.

Последние годы раскопок уже выявили доказательства важных технологических скачков, произошедших в Тель-Цафе, и экономических связей, которые его жители имели с очень отдаленными регионами. Они были неотъемлемой частью формирования нового социально-экономического строя, таких как появление металла, производство пива для общественного и церемониального потребления, специализация на создании однородного каменного кирпича, накопление продуктов питания в больших масштабах.

Поэтому исследователи во главе с профессором Ли Лю из Стэнфордского университета в Калифорнии и Розенбергом из Хайфского университета решили попытаться найти такие же скрытые доказательства использования и производства текстиля. В исследовании, проведенном одновременно в двух университетах, изучили образцы, взятые из фрагментов древней керамики, найденной в жилых слоях на участке и с земли рядом с ними, и перспективные результаты уже используются в качестве основы для различных дальнейших исследований.

Большинство доказательств, найденных в ходе этого исследования в Тель-Цафе, касалось волокон льна, но исследователи также нашли доказательства волокон, которые, вероятно, изготовлены из других материалов, в частности шерсти — по-видимому, овечьей.

Но еще более удивительной находкой стали хлопчатобумажные волокна, которые не являются родным растением на древнем Ближнем Востоке. Согласно известному исследователям, сегодняшний хлопок имеет четыре происхождения — два в Южной и Центральной Америке, одно в долине Инда, где есть доказательства об использовании хлопка еще 6 000 лет назад, и последнее, в Африке, где есть доказательства об использовании хлопка начиная с первого века до нашей эры. Иследование древней ДНК показали, что хлопок одомашнили независимо и отдельно в этих областях, и хотя невозможно определить, является ли хлопок в Тель-Цафе одомашненным растением, исследователи заявили, что ранняя датировка места находки с большой вероятностью указывает на то, что хлопчатобумажные волокна происходят из региона долины Инда, а не из любого источника в Африке или Америке.

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