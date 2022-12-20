Премьер Польши поставил на место путинистку Кнайсль 7 20.12.2022, 17:06

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Любительнице «русского мира» напомнили о войне в Украине.

Экс-глава МИД Австрии Карин Кнайсль нарвалась на жесткую реакцию, опубликовав пост-восхищение красотой зимы в России.

Давняя подруга диктатора Путина, которая неоднократно приезжала в Москву за период нахождения на должности министра иностранных дел Австрии, в Сети похвасталась красотой зимы в РФ, чем спровоцировала негодование. Ее пост с фотографиями яркой предновогодней Москвы выглядит неуместно и издевательски, учитывая то, как сейчас Россия бомбит города Украины, оставляя ее жителей без света и отопления при минусовых температурах на улице.

Премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий поставил на место Карин Кнайсль. Он напомнил ей, какой сейчас выглядит зима в Украине из-за ежедневных бомбежек России, убивающей мирных украинских граждан.

Моравецкий написал в своем микроблоге: «Снег, темнота, война. Киев и Харьков». Он показал фото украинской зимы в преддверии новогодних и рождественских праздников. На снимках видно, что города остались без света из-за путинских обстрелов. Жители вынуждены мерзнуть в квартирах.

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