Украина получила грант в $2 миллиарда от США 20.12.2022, 17:21

Средства пойдут, в том числе, на пенсионные выплаты.

В государственный бюджет Украины поступили грантовые средства в размере 2 млрд долларов из Целевого фонда Всемирного банка, сообщает Министерство финансов Украины.

Сообщается, что это уже второй транш из гранта в размере 4,5 млрд долларов. Средства предоставлены Штатами через Целевой фонд Всемирного банка, в рамках проекта «Поддержка государственных расходов для обеспечения устойчивого государственного управления в Украине».

Так, привлеченное финансирование будет направлено на обеспечение пенсионных выплат и зарплат работникам гражданской защиты, а также на оплату медицинских услуг по программе медицинских гарантий.

- Такая помощь чрезвычайно важна, ведь не только позволяет сохранить возможность вовремя и в полном объеме осуществлять приоритетные социальные платежи, но еще и не увеличивает дальнейшую долговую нагрузку на госбюджет, - сказал министр финансов Украины Сергей Марченко.

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