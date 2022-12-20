ОМОН устроил хапун на белорусско-польской границе 6 20.12.2022, 17:23

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Задержано около десяти человек.

ОМОН ведет охоту на белорусско-польской границе. При пересечении белорусской границы забирают тех, кто возвращается в Беларусь и принимал участие в акциях 2020 года или как-то отметился комментариями в интернете, — сообщают правозащитники.

По словам пассажиров, которые ехали ночью 19 декабря 2022 года, опасность подстерегает после поверки паспортов. Если едет такой пассажир, то автобус задерживают, звонят «куда надо» и ждут ОМОН. И не важно при том, сколько приходится ждать. Ночью 19-го с автобуса сняли человек десять. То же самое происходило и в маршрутках.

«Вот прошли паспортный контроль, они не Паспорта не отдают, автобус стоит, ждет. Приехала милиция, до десяти человек увезли. Новогодние праздники, люди возвращаются домой», — сообщил один из пассажиров.

Напомним, ранее стало известно, что белорусы сталкиваются с ограничениями на выезд по решению военкомата.

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