СБУ в Черниговской области обнаружила важные тайники россиян 20.12.2022, 17:31

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Среди изъятого — снаряды к «Градам» и тысячи патронов.

Служба безопасности Украины обнаружила новые тайники с российскими снарядами и патронами, которые уже переданы украинским военным.

Скрытые арсеналы оккупанты оставили во время их отхода из северных регионов Украины. Среди изъятого – десятки ящиков с реактивными снарядами и выстрелами для противотанкового оружия.

В одном из населенных пунктов обнаружили около 300 артиллерийских боеприпасов, в том числе для реактивных систем залпового огня «Град». Также в лесополосе вблизи Чернигова сотрудники СБУ обнаружили более 100 единиц зарядов для ручных противотанковых гранатометов.

Кроме этого, в Черниговском районе на бывшем блокпосту российских захватчиков обнаружен танковый пулемет Калашникова и более 1,5 тысячи патронов к нему.

Также в Корюковском районе в заброшенном здании найдена реактивная противотанковая граната РПГ-26 и почти 300 патронов разного калибра. Все изъятые боевые средства поражения переданы подразделениям ВСУ.

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