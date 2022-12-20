Синоптики рассказали, какой будет погода на неделе 20.12.2022, 17:37

Прогноз с 21 по 23 декабря.

21 декабря погодные условия будут определять атмосферные фронты и теплая воздушная масса. Ожидается преобладание облачной погоды. Временами осадки (дождь, ночью с мокрым снегом), сообщают синоптики.

Местами, а ночью по восточной половине на большей части территории гололед, на дорогах гололедица. В отдельных районах туман. Ветер юго-западный умеренный. Температура воздуха минимальная ночью -5..+1°С, максимальная днем 0..+4°С. Атмосферное давление будет падать.

22-23 декабря (четверг-пятница) погодные условия в стране будут определять атмосферные фронты, перемещающиеся с Западной Европы, и теплые воздушные массы атлантического происхождения. Ожидается облачная погода.

22 декабря на большей части территории республики пройдут осадки (дождь, мокрый снег). Местами туман, гололед, на дорогах гололедица. Ветер юго-западный порывистый. Температура воздуха ночью -2..+3°С, днем 0..+3°С.

23 декабря временами осадки (дождь, мокрый снег). Местами туман, на дорогах гололедица. Ветер юго-западный порывистый. Температура воздуха ночью -2..+3°С, днем 0..+5°С.

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