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На российской базе в Мариуполе вспыхнул пожар

  • 20.12.2022, 17:47
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На российской базе в Мариуполе вспыхнул пожар

Предположительно горит склад награбленного.

В Мариуполе над заводом, где обустроились российские оккупационные войска, в небо поднимается столб дыма.

Информацию опубликовал телеграм-канал «Мариуполь. Сопротивление».

Первые сообщения о случившемся появились в сети около 14:42. Утверждается, что начался пожар в зданиях Мариупольского завода им. Ильича, расположенного на севере оккупированного города. Именно там, утверждает движение сопротивления, оккупанты хранили награбленное и, по-видимому, проживали.

Через несколько минут опубликовали видео местного жителя. На видео действительно виднеется дым над некоторыми промышленными сооружениями вдали.

Пока подтверждение информации от оккупационных властей не публиковали. Петр Андрющенко, советник законного мера Мариуполя, также пока ничего не сообщал о чрезвычайном происшествии в оккупированном городе.

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