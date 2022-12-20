Россия перебрасывает войска и технику из центральной части Беларуси к украинской границе

Россия перебрасывает войска и технику из центральной части Беларуси к украинской границе8
- 20.12.2022, 17:52
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Перебрасывается техника, которую ранее привезли на полигоны с мобилизованными россиянами.
Россия начала перебрасывать на юг Беларуси технику, ранее привезенную на полигоны с российскими мобилизованными. Об этом сообщает ТСН со ссылкой на белорусскую мониторинговую группу.
Сообщается, что в течение сегодняшнего дня, 20 декабря, российские оккупанты перевозят танки, грузовики и свой личный состав из белорусских полигонов в северной и центральной частях страны, где они дислоцировались, на Юг – ближе к границе с Украиной.