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Россия перебрасывает войска и технику из центральной части Беларуси к украинской границе

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  • 20.12.2022, 17:52
  • 6,112
Россия перебрасывает войска и технику из центральной части Беларуси к украинской границе

Перебрасывается техника, которую ранее привезли на полигоны с мобилизованными россиянами.

Россия начала перебрасывать на юг Беларуси технику, ранее привезенную на полигоны с российскими мобилизованными. Об этом сообщает ТСН со ссылкой на белорусскую мониторинговую группу.

Сообщается, что в течение сегодняшнего дня, 20 декабря, российские оккупанты перевозят танки, грузовики и свой личный состав из белорусских полигонов в северной и центральной частях страны, где они дислоцировались, на Юг – ближе к границе с Украиной.

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