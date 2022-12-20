Разведбатальон из Крыма отказался идти на войну в Украине

Разведбатальон из Крыма отказался идти на войну в Украине2
- 20.12.2022, 18:06
- 2,982
Из-за больших потерь армии РФ.
Целый разведбатальон из Крыма отказался от участия в войне в Украине из-за больших потерь
Как пишет «Еспресо», об этом телеграмм-каналу ASTRA рассказали родственники военнослужащих.
Они также предоставили приказ командира части о суровом выговоре командиру батальона, служащие которого отказались воевать.
По данным родственников, речь идет о разведбатальоне 127 разведывательной бригады в/ч 67606 (Крым).
Они же сообщили, что батальон после отказа до сих пор находится на территории Украины.
«Отказались, потому что очень большие потери. Они не хотят зря умирать», - сказал один из родных военного, подписавший рапорт об отказе.