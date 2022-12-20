Разведбатальон из Крыма отказался идти на войну в Украине 2 20.12.2022, 18:06

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Из-за больших потерь армии РФ.

Целый разведбатальон из Крыма отказался от участия в войне в Украине из-за больших потерь

Как пишет «Еспресо», об этом телеграмм-каналу ASTRA рассказали родственники военнослужащих.

Они также предоставили приказ командира части о суровом выговоре командиру батальона, служащие которого отказались воевать.

По данным родственников, речь идет о разведбатальоне 127 разведывательной бригады в/ч 67606 (Крым).

Они же сообщили, что батальон после отказа до сих пор находится на территории Украины.

«Отказались, потому что очень большие потери. Они не хотят зря умирать», - сказал один из родных военного, подписавший рапорт об отказе.

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