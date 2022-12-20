«Любителей выпить много, зато проблем с парковкой нет» 20.12.2022, 18:18

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Жители минских панелек рассказали о плюсах и минусах такого жилья.

Панельки и спальные районы Минска нельзя представить друг без друга. В классических панельных девятиэтажках вырос, пожалуй, каждый второй минчанин. Похожими друг на друга домами застроена Серебрянка, Зеленый Луг, Уручье, Малиновка, Шабаны и другие районы. Представьте, что домов самой популярной серии М-464 в столице − более тысячи! В модернизированном виде многоэтажки этой серии продолжают строить и сегодня. Журналисты realt.by поговорили с теми, кто живет в типовых «советских» панельках о плюсах и минусах такого жилья, а заодно спросили у риэлтера, как продаются такие квартиры.

«Думали про покупку жилья в Минск Мире, но после тихой Серебрянки не готовы переезжать в человейник»

Вообще, серию панельных домов 1−464 разработал в конце 50-х годов московский институт «Гипростройиндустрия». Первые дома экспериментальной серии были пятиэтажными и отличались дешевизной постройки. В Минске такие дома построили в районе Киевского сквера, недалеко от автозавода, универмага «Беларусь» и в других районах.

Новая эра для минских панелек началась в 1973 году, когда на МАПИДе разработали собственную серию М-464. В доме такого типа было уже не 5, а целых 9 этажей с лифтом. Серия оказалась такой успешной, что заполонила все минские спальники, приблизилась к проспектам (такие панельки есть и на Независимости и на Победителей), пережила несколько серьезных обновлений и продолжает возводиться до сих пор. К примеру, жилой комплекс «Малая родина» на Шишкина, «Антоновский квартал» на Пролетарской и многие другие новостройки — это тоже она, серия 464.

Впрочем, сейчас нас больше интересует «первоисточник» − те самые классические серые панели. К слову, серый цвет фасадам домов придавала не краска, а «каменная (или гранитная) крошка», которую была фирменным покрытием панелек в 70-х. Ее делали из битого щебня, который засыпался в формы еще до заливки бетона.

В конце 80-х серия немного оживилась. На заводе научились отделывать мелкой плиточкой, которая придавала домам хоть какой-то цвет — синий, зеленый, оранжевый. Такие дома массово строились в Шабанах, Уручье, Серебрянке.

Также на панельных домах советского периода можно встретить какие-то бетонные абстракции, использовавшиеся в качестве украшения.

К примеру, так выглядят дома в микрорайоне «Восток».

Журналисты поговорили с жителями домов серии М-464 и узнали все о плюсах и минусах этих многоэтажек.

Алеся около 6 лет живет в панельном доме на проспекте Рокоссовского:

− У нас достаточно большой дом. Из минусов — нету батарей, они вмурованы в стены, в связи с чем очень холодно зимой, и даже стеклопакеты не помогают. Мусоропроводы − благо их заварили и запаха стало меньше, но все же, сколько десятков лет, этот аромат разносился по лестничным пролетам. Маленькая ванная комната, в которой просто не предусмотрена установка стиральной машины. А если ее получилось впихнуть, то один человек помещается в ванной с горем пополам, а двое − это уже «too much».

Так как это жилье первоначально выдавалось по месту работы (заводчанам), то людей любящих выпить здесь все еще много. Причем, это касается как старшего поколения, так и совсем молодых. Порой складывается ощущение, что люди словно не видят жизни, не знают, как можно жить по-другому.

Теперь о плюсах. Относительно небольшая плотность постройки − здесь нет проблем с парковкой. Огромная зеленая зона, которая нас просто спасает. Отсутствие проблем с поликлиниками и садиками. Вообще, район у нас тихий, какой-то движухи мало, и это нас вполне устраивает. Думали про покупку жилья в Минск Мире, но после тихой Серебрянки не готовы переезжать в «человейник».

«Единственный минус − высота потолков. Но у меня белые стены и белые потолки, поэтому ничего не давит»

Практически все про панельные дома серии М-464 знает Анастасия. Она жила в такой панельке на Каменной Горке, затем переехала в собственную квартиру в дом улучшенной серии в Домбровке. К тому же, женщина еще и работала в «МАПИДе»:

− Так как данная серия строится годами, за это время в ней уже устранены все недочеты. На сегодняшний день, мне кажется, — это приличный уровень панельного домостроения. Лично я ни капли не жалею о своем выборе: дом у нас теплый, окна − больше обычного, удобная планировка, когда ты можешь по кругу ходить по квартире. Единственный минус − высота потолков 2,53. Но у меня белые стены и белые потолки, поэтому ничего не давит. Еще к минусам добавлю мусоропровод около лифта. Знаю, что в некоторых домах люди их заваривают и не пользуются. У нас так не произошло, поэтому хоть и крайне редко, но иногда все же появляется запах.

Кстати, когда я работала в «МАПИДе» и принимала сообщения о недочетах, то думала, что точно не буду с ним строиться. Но когда я стала изучать других застройщиков, то поняла, что недостатки мапидовских домов − это еще цветочки. Да, и цена — немаловажный момент. «МАПИД» сам обеспечивает строительство, сам изготавливает и монтирует панели, сам делает отделку и так далее. За счет этого и цена у него ниже. Если вы посмотрите на многие минские новостройки, то вы узнаете все те же панели. Застройщики заказывают их на том же предприятии, только приклеивают к ним дополнительно свою цену.

По просьбе журналистов Анастасия сравнила трешки в домах серии М-464 и в М-464-У1.

− В новых домах увеличилась площадь квартир. Если в старых девятиэтажках трехкомнатные квартиры имеют 63 квадрата, во вторых — уже 76 квадратов. Также в новостройках увеличилась площадь кухни до 10,5 метров и площадь обоих санузлов. Из того, что добавилось в квартиры − кладовая комната, эркер в большой комнате, проход из кухни в большую комнату.

«Именно в этом доме я впервые услышала, как соседи роняют на пол железные шары»

Екатерина прожила в панельном доме на улице Селицкого в Шабанах 10 лет.

− В детстве я и не подозревала, что дома могут быть другими. Я жила в панельке, мои друзья жили в панельках, из окна я видела только панельки. Порой дома отличались цветом и количеством подъездов, но в принципе — квартиры всех моих одноклассников выглядели одинаково. В трешках я с закрытыми глазами могу показать кухню, зал, детскую и спальню. Главные комнаты вообще у всех были одинаковыми: вдоль одной стены стояла мягкая мебель, вдоль другой — румынская «стенка» со всякими богатствами, книгами и хрусталем.

Из плюсов отмечу относительно понятную планировку как квартир, так и подъездов. В нашем доме не было лестницы с отдельным входом, каких-то закутков, поэтому и подростки там собирались реже. В домах других серий, в которых были эти «черные» лестницы, вечерами творился ужас. Из минусов — ужасная слышимость. Про жильцов сверху мы знали практически все. Из интересного — именно в этом доме я впервые услышала, как соседи «роняют на пол железные шарики». Я была уверена, что это у них такая забава — катать металлические шары. Гораздо позже я узнала, что этот звук издают не соседи, а арматура. Днем она нагревается, а ночью остывает, именно этот процесс и сопровождается звуком, похожим на катание железных шаров. Ни в одной из квартир, в которых я жила позже, таких звуков я больше не слышала.

«Покупатели на панельки всегда были и будут»

Учредитель и директор АН «Твой Маёнтак» Оксана Русак:

− Всплеск строительства панельного жилья в Минске пришелся на 70−90-е годы. Именно тогда серыми девятиэтажными домами (классика жанкра!) застроили практически половину города. При этом согласимся, что для тех лет это было хорошее, практичное и недорогое жилье. Конечно, сейчас подходы к строительству изменились — на смену старым панелькам пришли модернизированные серии и каркасное жилье, однако если говорить о плюсах, то сейчас именно панельные дома находятся в районах с самой развитой городской инфраструктурой. Обычно рядом с домами уже есть все — магазины, детские сады, школы, поликлиники, больницы, а некоторые районы ко всему прочему имеют и метро.

Как продается такое жилье? Учитывая, что по стоимости — это средний ценовой сегмент ближе к нижней границе, покупатели на панельки были и будут. Многие из минчан выросли в таком жилье, живут в нем сейчас, знают его плюсы и минусы. И если такой человек задумывается о расширении или о разделе квартиры, то он, как правило, будет смотреть на такие же панельные дома в своем же районе. Вообще, для Минска это — частая история, что люди привыкают к своему району, магазинам поликлиникам, паркам и не хотят переезжать на новое место. Поэтому ничего удивительного в том, что человек, живший в панельке, покупает квартиру в аналогичном панельном доме, только больше или меньше по площади. Дети вырастают и родители меняют трешку на две однушки с доплатой, или наоборот семья переезжает из однушки в двушку.

Также покупают такое жилье иногородние — они берут квартиры либо для детей-студентов, либо как вложение денег. Поскольку обычно это жилье с ремонтом — его можно сразу сдать, особенно если оно в хорошем месте. К примеру, в Уручье. Там есть и метро, и инфраструктура, и артезианская вода, спрос там будет всегда. Также популярен Зеленый Луг — те, кто там живут, обычно там же и смотрят. Кроме того, люди ориентируются на районы, где живут их родственники. Да, многие панельные районы выглядят однотипно. К примеру, для меня Малиновка — это «3-я улица Строителей» из известного фильма. Все дома кажутся одинаковыми и легко заблудиться. Но если человек там вырос, и теперь там живут его родители, то создав новую семью, он может искать квартиру там же, чтобы бабушки-дедушки были поближе.

По поводу ремонтов скажу так. Встретить свежий дизайнерский ремонт в панельке − это редкость. Все-таки вкладывать в дорогую отделку в панельном доме — нет смысла. На перспективу продажи такая квартира будет неликвидна. Отбить средства, вложенные в ремонт — точно не удастся. Бывает, нам попадаются такие квартиры с современным ремонтом. И ты смотришь на нее и понимаешь, что если бы эта трешка была в другом районе и в более новом доме, то улетела бы быстро. Для панельки же оптимальный вариант − ремонт средних потребительских качеств. То есть − плитка, ламинат, выровненные стены.

При этом надо понимать, что свой покупатель есть на панельное жилье и в Серебрянке, и в Чижовке, и в Шабанах. Ведь типовая панелька 80-х годов стоит недорого, но при этом − это не хрущевка, и не малосемейка. В девятиэтажных панельных домах самой популярной серии — нормальные планировки, 4 квартиры на этаже, лифт, более просторные кухни.

В среднем, однушки с обычным ремонтом в девятиэтажных панельных домах стоят — 40−50 тысяч долларов, двушки — 55−62 тысячи долларов, трешки — 65−75 тысяч долларов. В разных районах стоимость может отличаться.

Кстати, панельки популярной серии − это не обязательно высотки. К примеру, необычные трехэтажные коттеджи в английском стиле в Малиновке - это тоже улучшенная серия М-464. Эксперимент с панельными малоэтажками, кстати, хотят продолжить. В районе улицы Курганной собираются возвести еще два аналогичных дома.

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