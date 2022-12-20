Диетолог перечислила плюсы и минусы красной икры 20.12.2022, 18:28

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Неотъемлемый атрибут новогоднего стола поможет укрепить иммунитет.

Красная икра отличается по цвету, размеру и даже вкусу. Например, икра кижуча довольно мелкая, хоть и красивого насыщенного цвета, но горьковатая, не каждому придется по вкусу, пишет «Комсомолка». Самая популярная икра — горбуши, она не самая крупная, но привычных нам средних размеров. Ее оболочка не плотная, часто икра при транспортировке лопается, получается джус — икорный сок. Икра кеты самая крупная, но с очень плотной оболочкой, которая с трудом лопается на языке. Икра форели самая мелкая с ярким рыбным вкусом и легкой горчинкой. Обычно производитель указывает на банках, из каких пород добыта икра, но не всегда, тут уж как повезет. Стоит доверять банкам с надписью ГОСТ — обычно на них указывают и место вылова, и породы рыб.

Но так или иначе, у красной икры любых пород рыб одинаковые свойства.

МАССА ПЛЮСОВ

- Она из главных ценностей красной икры — легкоусвояемый белок, из которого она состоит на 30%, - говорит наш эксперт, врач-диетолог Людмила Денисенко. - А еще в ее составе едва ли не полный витаминный комплекс, который так необходим организму:

* Фолиевая кислота — незаменима для развития плода во время беременности.

* Лецитин — нужен для работы мозга и сердечно-сосудистой системы.

* Витамины групп А, С, Е, D и группы B важны для иммунитет. Ешьте в холодное время без раздумий!

* Много аминокислот, необходимых для различных процессов в организме — правильного метаболизма, гормонального баланса, кроветворения и и т. п..

* И это не считая двадцати важнейших для человеческого организма микроэлементов, среди которых йод, селен, необходимых для щитовидной железы и нервных клеток.

По сути икра — идеальный продукт. Особенно для беременных. Если нет противопоказаний (например, отеков, аллергии), то можно есть икру как минимум два-три раз в неделю.

Есть еще один важный момент, почему красную икру рекомендуют после операций, а также после длительных болезней детям и пожилым людям в период восстановления: это концентрат Омега-3 полиненасыщенных кислот — природных антиоксидантов, которые нужны для долголетия и здоровья.

Если съедать в день по бутерброду с красной икрой, то это поможет постепенно снизить уровень холестерина, улучшить работу головного мозга и укрепить иммунитета.

- Чтобы польза была более явной, рекомендую вместо белого хлеба использовать цельнозерновой, в котором много витаминов группы В — так мы дополнительно обогатим состав чудо-бутерброда, - говорит Людмила Денисенко.

И НЕМНОГО МИНУСОВ

- Как ни крути, но вся икра соленая. А это значит, что ее стоит ограничить людям с гипертонией и атеросклерозом, несмотря на все очевидные плюсы. А также не злоупотреблять тем, у кого диагностирована ишемическая болезнь.

- Икра — это истинный аллерген (то есть даже его минимальное количество способно вызвать серьезную аллергическую реакцию). Давать ее детям стоит с осторожностью, так же как и кормящим женщинам.

- Не забывайте про калорийность: в 100 граммах икры 230 калорий, но мы же не едим ее ложками. А кладем на хлеб с маслом или в тарталетки. А это еще немалый плюс. Например, в ста граммах бутерброда с икрой и маслом уже 350 ккал. Конечно, один бутерброд весит не столько, а примерно половину (средние расчеты - 20 г кусок батона + 10 г масла + 10 г икры). Так что учитывайте калорийность, когда кладете в рот четвертый бутерброд (700 ккал — это четверть дневного рациона женщин!).

- Но Новый год не время думать о калориях! - говорит Людмила Денисенко. - Если же боитесь избытка соли, просто пейте больше воды и все будет в порядке! И все же не стоит есть икру слишком много — ведь даже полезное в больших количествах становится вредно. Я бы рекомендовала ограничиться теми самыми четырьмя бутербродами. То есть 40-50 граммов или 4 столовых ложки икры в день — более чем достаточно. Только если за новогодним столом съесть четыре бутерброда подряд, то оливье уже точно не влезет!

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