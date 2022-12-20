Путинюгенд Телеграм-канал «СерпомПо»

20.12.2022, 18:32

5,564

«Идущие первыми» рассыпались на части.

Начальство создает для себя имитационную молодежную организацию – гибрид бывших комсомола и пионерии. Но никак не может определиться с названием.

Сначала провели онлайн-голосование, но почему-то на съезде выбрали имя, которое в голосовании не лидировало – «Идущие первыми». Что за дьявол!

Вообще первым у нас в стране ступает один человек, его имя всем известно, а новым пионерам полагалось бы зваться как-то скромнее. Скажем, «Идущие следом».

Ну ладно, «Идущие первыми». Уже и газеты сообщили, что так назвались. И вдруг, бац! Под вечер новость – голосование по новому названию отменено из-за «ошибок». Шли-шли «первыми» и вдруг рассыпались с дороги по лесам, разбрелись по болотам. Какая-то административная немощь.

Начальник нового движения Григорий Гуров, обращаясь к съезду, высказался совершенно по-комсомольски, в духе мнимого демократизма:

«Вы участвовали в конкурсе соавторов, вы участвовали в креативных сессиях, вчерашний безальтернативный выбор названия был неправильный… В нашем движении без вашего мнения не будет приниматься ни одно решение».

Народ в соцсетях смеется, что «путинюгенд» и есть «путинюгенд», как его ни назови, но почему бы не поиграть с именами? Выбрать что-нибудь оригинальное, задорное. Например, «пионеры-вампиры», герои отечественного сериала «Пищеблок».

Здесь была бы и связь времен, и ответ Западу (свои вампиры у нас есть), и братство по крови, способное скрепить воюющую нацию с молодых лет. А главное, можно воспитать бессмертных воинов – вряд ли у Запада найдется столько серебра, чтобы лить пули против превентивно атакующих по ночам слаженных боевых групп пионеров-вампиров.

Телеграм-канал «СерпомПо»

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».