Белорусов ждет повышение налогов и сборов 20.12.2022, 18:42

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«Депутаты» приняли во втором чтении изменения в Налоговый кодекс.

«Депутаты» приняли во втором чтении законопроект об изменении законов по вопросам налогообложения, его представил заместитель председателя «постоянной комиссии» «палаты представителей» по бюджету и финансам Петр Вабищевич. В течение недели законопроект собираются одобрить в «совете республики» и отправить на подпись Лукашенко, пишет «Зеркало».

В документе прописано повышение ряда налогов и сборов.

Так, налог на первую квартиру планируют повысить на 11,1%, ставку налога на прибыль — до 20%. Планируется увеличить сбор на землю и налог для владельцев собак. Одно из главных изменений — введение налога на профессиональный доход для самозанятых, которые не зарегистрированы как индивидуальные предприниматели.

С 1 января 2023 года ИП не смогут больше работать по упрощенной системе обложения. Белорусские организации и ИП обяжут уплачивать НДС за товары (работы, услуги), если их закажут в нашей стране у иностранных ИП.

В процессе подготовки документа ко второму «чтению» закрепили полномочия занимающего пост президента по определению порядка признания задолженности по налогам безнадежной. В нем прописали, как будет устанавливаться порядок проведения госорганами проверок.

Одно из послаблений, предусмотренных документом, это исключение привлечения к административной ответственности за неформирование чека в приложении «Налог на профессиональный доход».

Кроме того, в документе прописали, что члены профсоюзных организаций будут освобождаться от уплаты подоходного налога на полученные от этих структур денег в виде материальной помощи, подарков, призов, путевок, если сумма не превышает 1200 рублей в год.

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