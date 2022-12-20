«Крым будет большим «котлом» для россиян» 20.12.2022, 18:55

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Когда украинские военные перекроют сухопутный коридор в Крым, они смогут быстро его освободить.

Если Вооруженным силам Украины удастся совершить успешное контрнаступление на Запорожском направлении и освободить от оккупантов южные территории Украины, далее последует деоккупация Крыма. Россияне готовятся к такому возможному развитию событий: роют окопы и строят оборонительные сооружения. Но когда украинские военные перекроют сухопутный коридор в Крым, полуостров превратится в естественный «котел» и ВСУ смогут его освободить быстро и бескровно.

О перспективах ВСУ освобождения Крыма и подготовке к следующему этапу наступления – «Апострофу» рассказал член Меджлиса крымскотатарского народа Эскендер Бариев.

– Аналитики говорят, что если ВСУ удастся совершить контрнаступление на Запорожском направлении, следующим на очереди будет увольнение Крыма. Как вы оцениваете такую возможность?

– Что касается этой информации, то действительно нужно закрыть сухопутный коридор в Крым, который сейчас хоть и не в полной мере, но работает. Тогда полуостров превратится в естественный «котел» и Крым можно будет освободить быстрее и даже бескровно.

Сейчас на севере Крыма и во временно оккупированном Геническом районе Херсонской области россияне окапываются. Еще есть информация, что в Северо-крымском канале снизили уровень воды. Раньше зимой это постоянно делали, но сейчас уровень стал слишком низким. Возможно, они хотят использовать русло канала в качестве защиты. Кроме того, закрыли мост между селами Джанкой и Победное, потому что в последнем расположен аэродром и оккупанты не хотят, чтобы гражданские туда приезжали и передавали информацию ВСУ. Также есть информация, что они активно используют дорогу из Керчи в Джанкой на востоке Крыма, но они изменили свой курс и начали перевозить военную технику в поселок Азовское.

Также они активно используют админграницу между Крымом и Геническом на Арабатской стрелке, строят там дорогу для того, чтобы максимально быстро перебрасывать военную технику.

– Мы еще видели видео, где россияне роют окопы в Крыму прямо на побережье Черного моря, в частности, на пляже поселка Черноморское. Насколько стратегическое значение имеют такие сооружения?

– В крымских войнах в XIX и XX века полуостров рассматривался как природная крепость. Но сейчас, когда у ВСУ есть современное оружие, эти окопы россиянам не помогут, потому что Крым перестает быть крепостью, а становится «котлом».

Это также оказывает большое влияние на гражданское население в Крыму. Сейчас нам предоставляют информацию, что ранее незаконно переехавшие в Крым граждане России, а также коллаборанты были уверены, что российская армия их защитит. А сейчас они друг с другом уже разговаривают о возможности эвакуации.

– Так зачем оккупанты показывают эту картинку с рытьем окопов, ведь они не помогут против тех же HIMARS и другой тяжелой техники. На кого направлена эта картинка?

– В первую очередь, они создают картинку для того, чтобы не было паники в самом Крыму, а также для россиян. Таким образом они демонстрируют, что с ВС РФ очень мощные и они могут отразить наступление ВСУ. Также есть информация, что на полуострове сейчас очень много российских военнослужащих и «вагнеровцев», которые занимаются рытьем окопов.

Еще нам сообщали, что оккупанты проводят проверку учащихся технических колледжей. По всей вероятности, их досрочно отпустят (на каникулы) и привлекут к ремонту военной техники. А у кого есть категория прав В и С, тех могут использоваться как водителей в российской армии.

Россияне постоянно готовятся и дают столь важное послание, что они будут бороться за Крым.

- Есть ли сейчас в Крыму военные, передислоцированные из Херсонского направления?

– Часть их сейчас в Геническе, там есть базы отдыха, которые используются одновременно как госпитали и санатории. Также происходит ротация в Каховском и Геническом районах. Также была информация, что часть этих военнослужащих находится и в Крыму.

– Что происходит с мобилизацией в Крыму?

– Сейчас на территории полуострова проводят незаконный призыв на срочную службу, раздают повестки молодым людям. Оккупанты планируют призвать до 2500 человек. Кроме того, есть заявления преступника Михаила Шеремета, который в 2014 году создавал так называемую «крымскую самооборону», а сейчас сидит в Госдуме, о том, чтобы увеличить срок службы в России до двух лет.

Частичная мобилизация продолжается, хоть и медленно. Но мы ожидаем, что после нового года начнется большая вторая волна.

– После недавнего взрыва на военной базе возле Мелитополя была информация, что часть раненых перевезли в Крым, и там могли быть представители среднего звена командования.

– Конкретно такой информации у меня нет. Но то, что раненых с фронта везут в Крым - такое на самом деле есть. Еще могу подтвердить информацию о поджоге казарм в селе Советское в Крыму и российские СМИ давали информацию, что там было двое погибших, а еще 200 человек были эвакуированы. Но, по нашим данным, там было гораздо больше погибших российских военнослужащих.

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