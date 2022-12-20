Минобороны Беларуси собрало руководство всех конфессий на «политинформацию» 14 20.12.2022, 19:19

8,422

Священников пугали НАТО.

В Минске на заседании Консультативного межконфессионального совета при уполномоченном по делам религий и национальностей 20 декабря перед главами и представителями всех конфессий Беларуси выступил начальник главного управления идеологической работы Минобороны генерал-майор Леонид Касинский, сообщает пресс-служба ведомства.

Касинский рассказал священникам о военно-политической обстановке и о мерах по защите национальной безопасности. Вот о чем была его речь:

НАТО наращивает присутствие в Европе, создает новые ударные группировки авиации, склады вооружения и техники;

страны НАТО проводят все больше учений, в том числе на белорусском направлении;

обстановка на белорусско-украинской границе сложная;

соседние страны создают террористические организации и ведут антибелорусскую информационную кампанию.

В конце генерал-майор успокоил религиозных деятелей:

— Обстановка сложная, но контролируемая. Реализуемые государством меры стратегического сдерживания демонстрируют готовность белорусской армии к защите страны, — заявил он.

К слову, в этот же день в Минобороны проводили «политинформацию» и с представителями райисполкомов разных регионов страны.

Лекцию провел первый замминистра, начальник Генштаба Виктор Гулевич. Генерал-майор, как говорится в сообщении ведомства, «довел до слушателей основные тенденции развития военно-политической обстановки вокруг республики».

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».