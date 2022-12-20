Минобороны Беларуси собрало руководство всех конфессий на «политинформацию»14
- 20.12.2022, 19:19
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Священников пугали НАТО.
В Минске на заседании Консультативного межконфессионального совета при уполномоченном по делам религий и национальностей 20 декабря перед главами и представителями всех конфессий Беларуси выступил начальник главного управления идеологической работы Минобороны генерал-майор Леонид Касинский, сообщает пресс-служба ведомства.
Касинский рассказал священникам о военно-политической обстановке и о мерах по защите национальной безопасности. Вот о чем была его речь:
НАТО наращивает присутствие в Европе, создает новые ударные группировки авиации, склады вооружения и техники;
страны НАТО проводят все больше учений, в том числе на белорусском направлении;
обстановка на белорусско-украинской границе сложная;
соседние страны создают террористические организации и ведут антибелорусскую информационную кампанию.
В конце генерал-майор успокоил религиозных деятелей:
— Обстановка сложная, но контролируемая. Реализуемые государством меры стратегического сдерживания демонстрируют готовность белорусской армии к защите страны, — заявил он.
К слову, в этот же день в Минобороны проводили «политинформацию» и с представителями райисполкомов разных регионов страны.
Лекцию провел первый замминистра, начальник Генштаба Виктор Гулевич. Генерал-майор, как говорится в сообщении ведомства, «довел до слушателей основные тенденции развития военно-политической обстановки вокруг республики».