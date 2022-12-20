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The Economist назвал страну года

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  • 20.12.2022, 19:29
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The Economist назвал страну года

В этом году изданию определиться с выбором было как никогда легко.

Украина стала страной года по версии журнала The Economist. Как отметили в издании, в этом году определиться с выбором было как никогда легко.

Как пишет издание, обычно выбор в редакции начинается со споров, какая из стран, включенных в шорт-лит, больше достойна стать страной года. Но в этом году выбор был очевиден — это может быть только Украина.

The Economist называет четыре главные качества украинцев, которые «противостоя российскому деспоту, защитили своих соседей».

— Героизм: они не разбежались, а начали драться и в боях громят российскую армию: «Защищаясь от агрессора, оспаривавшего право их страны на существование в качестве независимого государства, они обрели новое чувство государственности».

— Изобретательность: заметили и использовали слабости своих врагов, быстро научились пользоваться новым западным оружием.

— Стойкость: они могут жить без света и воды, а все те ужасы, которые принес в их страну Путин, «похоже, не повлияли на их боевой дух».

— Вдохновение — это то, что украинцы смогли дать угнетаемым странам и народам во всем мире.

«Многие тираны распространяют большую ложь, чтобы оправдать свои преступления, и навязывают свою волю с помощью террора. Украинцы показали, что ложь можно разоблачить, а террору можно противостоять. Их борьба далека от завершения. Но их пример в 2022 году был непревзойденным. Слава Украине!» — пишет The Economist.

Напомним, президент Владимир Зеленский и «дух Украины» стали человеком года по версии американского журнала Time.

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