Футболистка сборной России Карпова обратилась к Путину и Лукашенко 4 20.12.2022, 19:45

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Надежда Карпова

Она обвинила диктаторов в геноциде.

Футболистка сборной России Надежда Карпова в своем инстаграме обратилась к президенту РФ Владимиру Путину и Александру Лукашенко после «шутки» Лукашенко о том, что они признают себя «токсичными агрессорами», пишет Meduza.

«Вы — **** [утырки]. Вы — мрази. Вы те, кто устроил геноцид. Вы те, кого нужно судить. Вы не просто „токсичные“, вы ***** [чертовы] фашисты, которым давно нет места в современном мире, и, я надеюсь, вы получите по заслугам», — сказала российская футболистка.

Напомним, Лукашенко «пошутил», что они с Путиным признают себя агрессорами, после двусторонней встречи 19 декабря в Минске. «Мы вдвоем — соагрессоры, самые вредные и токсичные люди на этой планете. У нас только один спор: кто больше. Владимир Владимирович говорит, что я. Я уже начал думать, что он. Ну приняли решение, что вместе, одинаково», — заявил Лукашенко.

27-летняя Надежда Карпова, выступающая за испанский «Эспаньол», является одной из немногих российских спортсменок и спортсменов, кто открыто высказывается против российского вторжения в Украину. В своем инстаграме она регулярно публикует антивоенные посты.

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