ВСУ нанесли 12 ударов по позициям ракетных комплексов войск оккупантов 20.12.2022, 20:11

Украина 300-й день противостоит вторжению РФ.

Авиация ВСУ в течение суток нанесла 10 ударов по районам сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники и 12 ударов по позициям зенитно-ракетных комплексов противника.

Об этом сообщает министерство обороны Украины.

Войска РФ сосредотачивают усилия для ведения наступательных действий на Бахмутском и Авдеевском направлениях. Также оккупанты пытаются улучшить тактическое положение на Купянском и Лиманском направлениях.

В течение суток противник нанес 10 авиационных и 4 ракетных удара по гражданским объектам населенных пунктов Андреевка, Волчанск, Соледар, а также совершил около 20 обстрелов из реактивных систем залпового огня по гражданской инфраструктуре города Херсон.

На Купянском и Лиманском направлениях враг совершил обстрелы из танков и всего спектра артиллерии 15 населенных пунктов, в частности это - Гряниковка, Кисловка, Котляровка, Крахмальное, Берестово Харьковской области; Макеевка, Площадка, Невское, Краснопоповка и Диброва Луганской области. Российские оккупанты нанесли удары силами оперативно-тактической и армейской авиации в районах населенных пунктов Новоселовское и Площадка.

На Бахмутском и Авдеевском направлениях враг продолжает вести наступательные действия, совершил обстрелы из танков и всех типов артиллерии по позициям украинских войск в районах 24 населенных пунктов. Среди них – Андреевка, Белогоровка Луганской области; Спорное, Соледар, Бахмут, Ступочки, Водяное, Невельское, Марьинка и Новомихайловка Донецкой области. Противник нанес удары оперативно-тактической и армейской авиацией в районах Андреевка, Белогоровка, Спорное, Северное, Нью-Йорк, Каменка, Авдеевка, Невельское.

Противник продолжает нести потери. Подтверждено огневое поражение подразделениями сил обороны Украины 18 декабря районов сосредоточения живой силы и техники противника на временно занятой территории Запорожской области. В частности, в районах населённых пунктов Пологи, Васильевка и Каменка-Днепровская. Потери противника составляют более 130 раненых солдат, уничтожено до 10 единиц вооружения и военной техники разного типа. Информация о погибших захватчиках уточняется.

Враг продолжает использовать сеть гражданских учреждений здравоохранения на временно оккупированной территории для лечения раненых российских оккупантов и наемников частных военных кампаний. Так, по имеющейся информации, в Луганске городская многопрофильная больница обустроена под военный госпиталь российских оккупационных войск, который уже перегружен ранеными оккупантами.

Подразделения ракетных войск и артиллерии Сил обороны Украины за текущие сутки поразили состав боеприпасов, 3 пункта управления и 8 районов сосредоточения живой силы врага.

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