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Назван возраст, в котором чаще всего разводятся в Беларуси

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  • 20.12.2022, 20:25
  • 2,676
Назван возраст, в котором чаще всего разводятся в Беларуси

Статистику озвучил Верховный суд.

Стало известно, в каком возрасте в Беларуси супруги чаще всего подают на развод. Об этом судья Верховного Суда Вера Кругова рассказала БелТА.

Так, судя по судебной статистике, больше всего разводов в Беларуси приходится на возраст в пределе 35-45 лет. Именно в таком возрасте зарегистрировано около 70% случаев разводов. При этом в суд за разводом белорусы зачастую приходят после 5-10 совместно прожитых лет. Что, вероятнее всего, является одним из самых критичных периодов совместной жизни в белорусских семьях.

- При этом также примерно в 70% случаев инициаторами разводов в Беларуси становятся женщины, - добавила судья Вера Кругова

Также сообщается, что 22 декабря в рамках пленума Верховного Суда рассмотрят вопросы применения судами законодательства по делам о расторжении брака.

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