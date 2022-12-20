Президент Германии призвал главу Китая повлиять на Путина 20.12.2022, 20:28

Франк-Вальтер Штайнмайер

Штайнмайер провел телефонную беседу с Си Цзиньпином.

Сегодня, 20 декабря, во время телефонного разговора немецкий президент Франк-Вальтер Штайнмайер обратился к президенту Китая Си Цзиньпину с просьбой использовать свое влияние на Владимира Путина для завершения войны в Украине.

Об этом сообщает CNN.

«Попросил Си использовать свое влияние на Россию и повлиять на Путина в этом смысле», говорится в заявлении Штайнмайера.

Немецкий президент также подчеркнул «общий интерес Китая и Европы в прекращении войны» при условии вывода российских войск и поблагодарил главу Китая «за четкое неприятие ядерных угроз со стороны России».

По данным издания, Штайнмайер во время разговора подтвердил решимость Германии продолжать поддержку Украины. Он сказал, что Европа не отступит от своих действий из-за российских угроз, напротив, она приняла меры предосторожности против энергетического кризиса.

«Путин принципиально просчитался», – сказал президент Германии.

Он также добавил, что российская агрессия укрепила обороноспособность Украины и сплоченность Европы.

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