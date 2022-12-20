Госдеп США: В России наблюдается нехватка боеприпасов

Госдеп США: В России наблюдается нехватка боеприпасов1
- 20.12.2022, 20:43
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Возобновление наступления РФ откладывается?
Высокопоставленный чиновник Госдепартамента США заявил, что у России не хватает боеприпасов для возобновления наступления.
Об этом сообщает Reuters.
По словам чиновника, Россия испытывает «значительную» нехватку боеприпасов, что создает серьезную проблему на линии фронта войны, и те, кого Москва призвала присоединиться к ее боевым силам, часто не были «сплоченными» подразделениями.
«Есть много вещей, с которыми россияне имеют дело с точки зрения наличия необходимого оборудования и боеприпасов, которые накладывают определенные ограничения на то, что они могут сделать», - сказал он.