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Может ли Путин пойти на убийство Лукашенко

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  • 20.12.2022, 21:11
  • 6,700
Может ли Путин пойти на убийство Лукашенко

Ответ секретаря СНБО Украины.

Глава Кремля Владимир Путин вряд ли решит убить лидера белорусского режима Александра Лукашенко, поскольку это крайняя мера.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление секретаря СНБО Алексея Данилова в эфире телемарафона.

«Я не думаю, что Путин пойдет на такую вещь (речь об убийстве Лукашенко - ред.), но если уйдет, то это уже будет крайняя вещь по отношению к Беларуси, потому что белорусский народ не желает воевать с нами», - отметил Данилов.

Напомним, вчера, 19 декабря, Путин впервые за два года приехал в Минск для того, чтобы провести переговоры с Лукашенко.

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