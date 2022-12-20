В России посольство Финляндии забросали кувалдами 16 20.12.2022, 21:17

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Ранее основатель ЧВК «Вагнер» Пригожин отправил Европарламенту кувалду в футляре для скрипки.

В Москве люди в масках забросали посольство Финляндии кувалдами.

На записи видно, как несколько человек в масках подбегают к забору посольства и перебрасывают через него кувалды, после чего разбегаются. При этом не видно, вмешивались ли в ситуацию сотрудники полиции, охраняющие посольство.

Кто организовывал и участвовал в акции, неизвестно.

В результате инцидента в дипмиссии никто не пострадал, материального ущерба не было.

«В данный момент Министерство иностранных дел Финляндии рассматривает меры в связи с хулиганскими действиями», — заявили в посольстве.

Ранее основатель частной военной компании «Вагнер» Евгений Пригожин отправил Европарламенту кувалду в футляре для скрипки. На кувалде выгравирован логотип «Вагнера», а на рукоятке отпечатаны следы красной краски.

Отправка кувалды — это «ответ» Евгения Пригожина на намерение Европарламента признать ЧВК Вагнера террористической организацией. Именно кувалдой был убит бывший заключенный Евгений Нужин, завербованный ЧВК для участия в войне в Украине и сдавшийся в плен, а после — возвращенный обратно в Россию. Видео с его казнью появилось ранее в связанном с ЧВК Вагнера телеграм-канале.

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