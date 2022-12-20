Фото Месси с Кубком мира побило рекорд по количеству «лайков» в Instagram 1 20.12.2022, 21:25

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Лионель Месси

До этого самой «залайканной» фотографией был снимок куриного яйца.

Фотография нападающего сборной Аргентины по футболу Лионеля Месси после победы на чемпионате мира - 2022 в Катаре побила рекорд по количеству отметок «Нравится» в социальной сети Instagram. Всего за двое суток с момента публикации снимок набрал более 60 млн «лайков».

«Чемпионы мира! Мне столько раз это снилось, я так этого хотел, что до сих пор не могу поверить… Большое спасибо моей семьей, всем, кто поддерживал меня, кто верил в нас. Мы еще раз продемонстрировали, что аргентинцы, когда сражаются вместе и сплоченно, способны достичь целей, которые поставили перед собой. Заслуга принадлежит команде, которая выше индивидуальностей, это сила всех, кто боролся за ту же мечту, которая была мечтой всех аргентинцев… Мы сделали это! Увидимся очень скоро!» – прокомментировал снимок Лионель Месси.

До этого самой «залайканной» фотографией в Instagram был снимок куриного яйца на белом фоне. По состоянию на 20 декабря фото насчитывает около 56,5 млн отметок «Нравится».