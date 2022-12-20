Украинский генерал Гаращук: Лукашенко будет болтаться на виселице 3 20.12.2022, 21:32

4,756

Петр Гаращук

Трибунал над военными преступниками абсолютно реален.

Бывший заместитель начальника управления разведки Министерства обороны и экс-представитель миссии Украины при НАТО генерал Петр Гаращук в интервью Алексею Гомону, которое вышло на YouTube канале «В гостях у Гордона», рассказал о военной помощи стран НАТО, перспективах освобождения оккупированных территорий, угрозе со стороны Беларуси, роли белорусского диктатора Александра Лукашенко в агрессии РФ против Украины и уголовной ответственности высшего российского руководства.

О взрывах в РФ

Украина в состоянии войны. Почему мы не имеем права наносить удары по военным объектам на территории страны-агрессора? Мы позволяем им поднимать в воздух стратегические бомбардировщики, чтобы наносить удары. А мы не имеем права? Мне это трудно понять.

Политическая воля, задача должна быть поставлена. У нас есть Силы спецопераций. С партнерами договориться, какие средства поражения, по каким военным объектам (не по гражданским пока) и центрам военного управления страны-агрессора должны быть наснесены удары – по военным складам, по коммуникациям (например, как Крымский мост). Если у нас не хватает сил, есть западные партнеры. Давно такие спецоперации должны были быть проведены по объектам на территории России и Беларуси. Как мы позволяем наносить удары по своей территории? Надо упреждать, наносить удары – это будет правильно, достойно нашего государства.

Об угрозе вторжения из Беларуси

Беларусь предоставила свою территорию для размещения войск агрессора, оттуда поднимаются периодически самолеты МиГ-31 с «Кинжалами». Не дай Бог, руководство Беларуси примет решение о наступлении на Украину с войсками РФ. Это будет катастрофа для Беларуси и белорусского народа. [Александр] Лукашенко – как на раскаленной сковородке. Он будет вторым после [президента РФ Владимира] Путина болтаться на виселице.

По всем международным законам страна, которая предоставляет свою территорию для вооруженной агрессии, является страной-агрессором. Но они еще не послали своих солдат, бригады боеспособные. Я не все могу говорить, но уверен, что у нас есть группировка, способная уничтожить подразделения, которые будут нападать со стороны Беларуси.

Об ответственности России

Трибунал над военными преступниками России абсолютно реален. Но кроме разговоров должны быть действия. Нужно уже делать этот международный суд, фамилии судей должны уже быть на всех сайтах, и до Путина тоже должно быть доведено, что конкретные судьи будут судить главных военных преступников. Но основное – надо вышвырнуть Россию из Совета Безопасности ООН.

Я недавно проезжал Бучу, Ирпень, другие города Киевской области. Я бы хотел там на площадях увидеть уже построенные виселицы для главных военных преступников РФ. И должны быть там виселицы для президентов.

Кроме российского президента, там должна быть и виселица для некоторых украинских президентов. Как восемь стратегических бомбардировщиков Ту-160 и три Ту-195, плюс 581 ракета, которыми сейчас наносят удары по украинским городам и селам, по украинской инфраструктуре, были переданы РФ? Мы говорим, что украинские министры были с российскими паспортами. Вот где сейчас министр обороны Дмитрий Саламатин (2012 год), Павел Лебедев (2012–2014 годы). Они прячутся в пределах страны-агрессора. Конечно, у них были паспорта. Это, к сожалению, Службы безопасности Украины большие просчеты.

О ракетных ударах по инфраструктуре Украины

Удары по Украине – это конвульсии российского политического клана. Там внутри России происходят свои процессы.

Путин не захочет брать вину на себя – не царское это дело. Виноватыми он назовет генералов. Хотя когда основатель ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин и глава Чечни Рамзан Кадыров призвали сорвать погоны с [начальника Генштаба РФ Валерия] Герасимова и [министра обороны РФ Сергея] Шойгу и солдатами отправить их на фронт, Путин понял, что переборщил, развязав язык Кадырову. И мы видели, как он наградил Шойгу и Герасимова.

Генералы во главе с Шойгу не хотели бы принять на себя ответственность за эту агрессию против соседнего государства. Они хотят быть на плаву. Но не получится. Всех надо привлечь к ответу.

О помощи стран Запада Украине

Страны НАТО будут наращивать помощь Украине. Средств противовоздушной обороны у них очень много.

Нам надо четко сейчас различать: война с нашей стороны справедливая, наши солдаты мужественно защищают свою землю, а со стороны РФ – это захватническая война. Солдат РФ не мотивирован абсолютно, поэтому сейчас они на всех направлениях переходят к стратегической обороне. Они не взяли Киев, причинили сильные разрушения украинским прифронтовым городам, но это не сломило сопротивление наших граждан. Украинцы выдержат эту войну, и победа обязательно будет за нами.

У нас есть ближайшая задача – это выход на границы до 24 февраля 2022 года, а последующая (политическая и экономическая) – полное освобождение Украины от этой нечисти. Это освобождение Донецкой и Луганской областей и Крыма. В Кремле уже об этом думают и готовят пути отхода для главного военного преступника. Но за нами должны быть тоже действия.

НАТО дает оборонительное оружие, чтобы защищать нашу страну. Почему? Разоружило Украину не только наше бездарное руководство, которое сдало третий в мире ядерный потенциал, предназначенный для защиты государства, а потом и отдали России танки, самолеты, ракеты и ничего абсолютно не сделали для обороны государства. К сожалению, Запад тоже причастен к разоружению Украины – Будапештский меморандум.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».