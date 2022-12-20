Луке было не до смеха Александр Сотник

20.12.2022, 21:47

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Кремлевская бригада пришла за многогрешной тушкой Лукашенко.

Как ни изображал из себя больного Лукашенко, как ни кашлял над обжигающей бульбой, а кремлевский Сцотона все равно высадился в Минске со всей своей бригадой чертей. Приперлись-таки на «стрелку». Один – усатый – глаза из орбит устрашающе выкатывал, второй – таежный – копыто за собой волочил, третий – с мордой лошади – ржал и фыркал. А вот Луке было не до смеха: Макея-то они профессионально ушатали, теперь же – за его тушкой многогрешной пришли. И если бы только за ним – они же всю Беларусь синеглазую в войну затащить удумали.

Нависли сверху и выдохнули адским перегаром прямо в диктаторский урыльник: «Бабло брал? Брал. Чем отдавать-то будешь, мурло картофельное? Сейчас мы из тебя драники делать будем…» - а тот в ответ клыки выставил да и ушел в глубокую несознанку: «Мы с вами, - говорит, - соагрессоры!» И так усами шевельнул, что пынеходы погнулись. Все-таки, опыт не пропьешь: как-никак, с 94-го года диктаторствует, и так петлять научился, что всей путинской сворой не поймать. Ты его в погреб загнал, а он уже по потолку мечется; ты его мухобойкой – а он мешком картошки прикинулся и уже наполовину себя распродал. Хитрый, прощелыга, и скользкий как жаба болотная. Другой бы на его месте уже давно местом секретаря минского обкома удовлетворился, а этот – гляди-ка – идет навстречу, краги свои распахнув, но от смертельных объятий уворачивается. Так и сейчас: подышали над картошкой вместе, темы скорбные обкашляли, да и развернули копыта обратно в Кремль, пообещав нашпиговать Беларусь советским ядерным хламом – чтобы было чем трясти не только из Москвы, но и из Минска.

А пока свидетели преподобного Пеплотряса истерят по студиям да распевают угрожающие хиты про Сарматушки, «клоун» Зеленский бесстрашно посетил Бахмут. Как пояснил его пресс-секретарь Никифоров, «он посетил передовые позиции, наградил бойцов отличиями и ценными подарками. Из Бахмута президент уже уехал». Как же так? Он же – пацан трусливый, как он мог так осмелеть? Почему это вертлявое тело разъезжает по горячим точкам – в то время, как наша пуленепробиваемая Шойга щурится из вертолета, облетая Крым в 75 километрах от линии фронта? Кто кого ссаться должен, черт возьми? Путин, введи и закопай, забомби и зачисти! Забей «стрелку» и разрули!

Но Путин не ведется на истерики. Этот монумент чекистской несгибаемости вытесан из фекального сталагмита. И мыслит он глубоко и стратегически. А мысли подсказывают, что повышать градус шантажа до бесконечности невозможно. На Западе, как и на Востоке, его уже миллион раз услышали, тысячу раз просчитали и недвусмысленно предупредили: и сонным голосом Байдена, и прищуром товарища Си, и даже телефонным звонком Моди. Уже и член Палаты представителей США от штата Иллинойс Адам Кинзигер, выпятил свое мнение: «Война НАТО против России будет похожа на настоящую трехдневную операцию». Дескать, если будет нужно – зачистим пещеру вместе с бандой дикарей быстро и профессионально, и повода для паники нет. Проверять это заявление бандиты вряд ли рискнут, потому что лучше не бесить Шестой флот США и не забивать «стрелку» Королевскому флоту Великобритании. Потому и кисло крысе, потому и морщит шкуру на морде, поздравляя своих серых собратьев-убийц с Днем чекиста, фактически объявив охоту на все, что еще шевелится в пещере. «Максимальная собранность, концентрация сил требуется сейчас от органов контрразведки, в том числе военной, - изрыгнул крысиный король. – Надо жестко пресекать действия зарубежных спецслужб, оперативно выявлять предателей, шпионов и диверсантов».

Спец-схематозники понимают: поражение в войне неизбежно, после чего удержать власть будет очень трудно. Война уже наползает на пещеру кровавым пятном, похлопывая то в Белгороде, то в Курской или Брянской областях. Террорист Гиркин предупреждает: «В новогоднюю ночь что-то будет. Не обязательно Москва, но где-то хлопнет обязательно». Как там шерстяные силы ПВО переживут пьяную ночь с 31-е на 1-е, когда в глазах двоится, а башка валяется в салате отдельно от хозяина? Но это еще полбеды: где взорвется – там найдут шпиона и повесят. Главное открытие в том, что Россия фактически не имеет полноценного ПВО и не способна защитить свое воздушное пространство. Потому, если модернизированный Стриж шарахнет, к примеру, по какой-нибудь дивизии Дзержинского – это будет закономерным итогом тотальной деградации последних десятилетий. Но и эти удары можно пережить. Даже если они будут наноситься регулярно. Виновных будут находить, выбивать из них признания и показательно пожирать на площади. Недаром ведь все чаще доносится утробное урчание людоедов, требующих отменить мораторий на смертную казнь. В Беларуси за госизмену скоро будут казнить, а вот глубинарии пока отстают от последних людоедских достижений. Впрочем, охота объявлена, и врагу не уйти живым.

Кремль косится в сторону леваков-коммунистов, видя в них потенциальную силу, способную поднять волну недовольства глубинных масс, которых уже укачало мобилизацией и начинает подташнивать на бесконечных поминках. Демиурги уже чертят схемы, как разрядить этот детонатор протеста. На фоне социально-экономического кризиса рейтинг красных чертей КПРФ запросто может рвануть вверх, с риском опрокидывания едросовской вертикали. Нельзя сбрасывать со счетов армию мигрантов и вернувшихся из Украины отмороженных убийц, которые будут злыми и голодными на фоне бесповоротного поражения орочьих войск. Либеральная фронда вряд ли составит им конкуренцию: саблезубое хомячье будет разорвано в клочья при первом же махаче в скрепной подворотне. В такой ситуации либо кольцо власти умело перекладывается из одного кармана системы в другой, либо запускается процесс хорошо контролируемого распада под арию схематозников «нас не догонят» и «нет страны отбросов – значит, нет вопросов».

Одна проблема: Путло-крыса явно будет против. А ее, как Макея, не ушатать. К ней вообще не подступиться: обставила себя крысиными двойниками – и пойми теперь, кто из них настоящая. Прямо как в зеркальной комнате. Так что в сложившейся ситуации все кинутся исполнять ее репрессивные приказы. А там война план покажет. Или не покажет. Просто расползется по всей пещере и накроет медным тазом хаоса. После чего махач будет уже спонтанный, без разбора. Может, и крысу в этом замесе нечаянно порвут. После чего, испытав облегчение, испустят дух всем пацанским коллективом да и отойдут на «стрелку» к Господу.

Александр Сотник, sotnik-tv.com

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