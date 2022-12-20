Конгресс США предлагает выделить почти $45 млрд на поддержку Украины и союзников 2 20.12.2022, 22:19

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Представлен законопроект.

Комитет Сената США по вопросам ассигнований в понедельник представил законопроект о правительственном бюджете на 2023 год на сумму 1,7 триллиона долларов, который, среди прочего, предусматривает выделение большей, чем ожидалось, суммы на поддержку Украины и союзников.

Об этом, как сообщает «Европейская правда», говорится в сообщении на сайте комитета.

В пояснении отмечается, что законопроект предусматривает выделение 44,9 миллиарда долларов «на чрезвычайную помощь Украине и союзникам по НАТО».

Эти средства будут выделены в дополнение к рекордным $858 млрд оборонных расходов на этот год.

Координатор Совета национальной безопасности Белого дома по вопросам стратегических коммуникаций Джон Кирби на брифинге во вторник приветствовал шаг Конгресса, отметив необходимость федерального правительства реагировать на вызовы, в том числе и по ситуации в Украине.

«Мы приветствуем дополнительное финансирование, которое поможет нам продолжать поддержку Украины», - цитирует слова Кирби на брифинге «Укринформ».

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