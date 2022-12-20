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Пригожин рассказал, как «рванул в сторону Бахмута», чтобы встретиться с Зеленским

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  • 20.12.2022, 22:26
  • 8,332
Пригожин рассказал, как «рванул в сторону Бахмута», чтобы встретиться с Зеленским
Евгений Пригожин

Основатель ЧВК «Вагнер» утверждает, что был недалеко от Бахмута.

Основатель частной военной компании «Вагнер» Евгений Пригожин утверждает, что хотел встретиться с президентом Украины Владимиром Зеленским, который 20 декабря был с визитом в Бахмуте Донецкой области.

Об этом речь в видеокомментариях и сообщении, которое цитирует пресс-служба Пригожина.

«Уважаемый Владимир Александрович, если Вы еще не уехали из Бахмута, готов встретиться», – утверждается в заявлении Пригожина.

Пресс-служба основателя ЧВК опубликовала несколько видео, на одном из них Пригожин говорит, что когда ему сказали, что «Владимир Александрович Зеленский подъехал», он «быстро рванул в сторону Бахмута».

«Готовы встретиться в любой момент. Заодно определим, где там, чье, зачем», – заявил Пригожин.

Также он на камеру дает приказы «отбить морзянкой» из артиллерии сообщение: «Мы здесь». Пригожин утверждал, что находится «рядом» с Бахмутом.

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