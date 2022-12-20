После поездки в Беларусь Путин проведет заседание коллегии Минобороны РФ

После поездки в Беларусь Путин проведет заседание коллегии Минобороны РФ2
- 20.12.2022, 22:43
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С основным докладом выступит Шойгу.
Президент РФ Владимир Путин завтра, 21 декабря, проведет расширенное заседание коллегии Минобороны России.
Об этом сообщает «Радио Свобода».
Сообщается, что с основным докладом выступит министр обороны Сергей Шойгу, среди прочего будет докладывать о ходе «специальной военной операции».
В заседании также примет участие командование военных округов, видов российских войск. В режиме видеоконференции в мероприятии примут участие около 15 тысяч должностных лиц ВС РФ, заявляют в Кремле.