После поездки в Беларусь Путин проведет заседание коллегии Минобороны РФ 2 20.12.2022, 22:43

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С основным докладом выступит Шойгу.

Президент РФ Владимир Путин завтра, 21 декабря, проведет расширенное заседание коллегии Минобороны России.

Об этом сообщает «Радио Свобода».

Сообщается, что с основным докладом выступит министр обороны Сергей Шойгу, среди прочего будет докладывать о ходе «специальной военной операции».

В заседании также примет участие командование военных округов, видов российских войск. В режиме видеоконференции в мероприятии примут участие около 15 тысяч должностных лиц ВС РФ, заявляют в Кремле.

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