Россияне с начала войны вынесли из банков почти $40 млрд 2 20.12.2022, 22:53

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Такого никогда не было.

За десять месяцев объем вкладов в банках в долларах, евро и фунтах сократился на 40% — с $94 млрд до $57 млрд, сказал в интервью РБК глава банка «Открытия» Михаил Задорнов.

Это очень большое сокращение, отметил он. По словам Задорного, оно уникально, так как «уронило долю валюты в средствах населения на банковских счетах менее чем до 10%».

«Такого никогда не было. Это говорит о том, что население часть своих сбережений перевело либо в наличные, либо в рубли, либо за границу. Это не очень хорошо для страны и для системы, потому что это чистый отток капитала из страны», — сказал Задорнов.

В то же время существенно выросли объемы вкладов россиян в валюте в зарубежных банках, следует из подсчетов Альфа-Банка. Так, с февраля по сентябрь они увеличились примерно с $30 млрд до $66 млрд, то есть на $36 млрд.

Иными словами, россияне не начали избавляться от «токсичных» долларов и евро, а перевели их в иностранные банки.

Это во многом связано и с миграцией сотен тысяч россиян, которые уехали из России после начала войны в Украине и объявления мобилизации. Этот отъезд сопровождался оттоком частного капитала, писала в обзоре главный экономист Альфа-Банка Наталия Орлова.

Иностранные юрисдикции становятся главным местом хранения валюты для россиян. В сентябре средства на их счетах в иностранных банках впервые превысили валютные вклады в российских банках, а в октябре разрыв резко увеличился. За этот месяц ЦБ оценил результат операций по счетам домохозяйств в банках-нерезидентах в 303 млрд рублей, или почти $5 млрд по курсу на 1 ноября.

В октябре россияне возобновили покупку «токсичных» валют, отмечал ЦБ. По его данным, чистые покупки составили 73,8 млрд руб., из них большая часть, 70,9 млрд — доллары и евро. При этом граждане России покупает валюту «недружественных» стран в основном для перевода на свои зарубежные счета, отмечал ЦБ.

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